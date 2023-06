Crnogorski džudisti bez medalje drugog takmičarskog dana u Pragu

Podgorica, (MINA) – Crnogorski džudisti Stevan Nikčević, Andrija Martinović i Petar Goranović bez medalje završili su drugi takmičarski dan Evropskog kupa u Pragu.

Nikčević je u prvom kolu kategorije do 81 kilogram pobijedio Mađara Matea Nađija, dok je u drugom bolji bio Italijan Elija Salveti.

U kategoriji do 100 kilograma, Goranović je na startu poražen od Slovaka Romana Mikeša, dok je Martinović upisao dva trijumfa.

Savladao je Sidara Akuša iz Turske i Šveđanina Lukasa Rosvala, dok je u trećem kolu poražen od Gage Gagadzea.

U repasažu od borbe za medalju odvojio ga je poraz od Čeha Davida Dudija.

Bronzanu medalju juče je osvojila Jovana Mrvaljević, u kategoriji preko 78 kilograma, dok je Petar Radović (do 66), koji je nakon pobjede protiv Njemca Eliasa Ratkea, u drugom kolu poražen od Antora Dvoračeka.

Na Evropskom kupu u Pragu učestvuje 365 takmičara iz 27 država svijeta.

