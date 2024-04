Crna Gora ubjedljiva protiv Farskih Ostrva

Podgorica, (MINA) – Ženska fudbalska reprezentacija Crne Gore pobijedila je danas u Podgorici selekciju Farskih Ostrva 5:1, u utakmici drugog kola kvalifikacija za Evropsko prvenstvo.

To je drugi trijumf crnogorskih fudbalerki, nakon što su na startu kvalifikacja pobijedili Andoru 6:1.

Selekcija Farskih Ostrva bez bodova je nakon dva odigrana meča, nakon startnog poraza od Grčke 1:0.

Izabranice selektora Mirka Marića bolje su počele meč, imale su nekoliko šansi, ali su se prve radovale gošće.

Strijelac je bila Vilemos Dal Kristijansen u 17. minutu.

Izjednačila je Maša Tomašević u 17, a potpuni preokret donijela je Armisa Kuč u 41. minutu.

Kuč je bila strijelac i trećeg gola u 58. minutu.

Sve dileme riješila je Jasna Đoković u 84, a konačan rezultat postavila je Medina Dešić u prvom minutu sudijske nadoknade.

Crna Gora će u narednom kolu, 31. maja, igrati sa Grčkom.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS