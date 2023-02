NBA rezultati – Čikago prekinuo seriju poraza

Podgorica, (MINA) – Košarkaši Čikaga pobijedili su

Bruklin 131:87 i prekinuli seriju od šest vezanih poraza u NBA ligi ove sezone.

Čikago, koji je tokom posljednje četvrtine imao prednost i od 50 poena (101:51), do pobjede vodio je Zek Levin sa 32 koša.

Po 17 dodali su Patrik Vilijams i Demar Derozandok su sa po 13 poena i deset skokova meč završili Nikola Vučević i Andre Dramond.

Kod gostiju, koji su upisali najubjedljiviji poraz ove sezone, najbolji je bio Kem Tomas sa 22, Set Kari je ubacio 19 poena.

Na ostalim utakmicama postignuti su sljedeći rezultati:

Vašington – Njujork 109:115

Atlanta – Klivlend 136:119

Milvoki – Majami 128:99

Minesota – Šarlot 113:121

Golden Stejt – Hjuston 116:101

Finiks – Oklahoma 124:115

Los Anđeles Klipers – Sakramento 175:176

