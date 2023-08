Čeferin: Samo evropski klubovi u Uefinim takmičenjima

Podgorica, (MINA) – Samo evropski klubovi mogu da igraju u Ligi šampiona, Ligi Evrope i Ligi konferencije, kazao je predsednik Evropske fudbalske asocijacije (UEFA) Aleksander Čeferin.

Čeferin je, komentarišući zainteresovanost timova iz Saudijske Arabije za učešće u elitnom evropskom klupskom takmičenju, kazao da ne misli da je novac Saudijske Arabije prijetnja evropskom fudbalu.

“Imali smo slične primjere i ranije. Fudbaleri su odlazili u Kinu, iz te države su se nizale velike ponude, ali kineski fudbal zbog toga nije napredovao. Takav pristup nije pravi, mislim da bi u Saudijskoj Arabiji ili bilo gdje drugdje, trebalo da ulažu u obrazovanje i napredak trenera i igrača”, rekao je Čeferin za francuski sportski list Ekip.

On je istakao da bogate ponude klubova iz Saudijske Arabije i odlasci igrača iz najboljih ekipa neće uticati na kvalitet evropskog fudbala.

“Koliko ja znam Kilijan Mbape i Erling Holand ne sanjaju odlazak u Saudijsku Arabiju. Stvarno ne vjerujem da se će u bilo kom smislu ugroziti kvalitet naših takmičenja”, naveo je Čeferin.

