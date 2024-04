Budućnost ubjedljiva, Dečić i Jezero bez golova

Podgorica, (MINA) – Fudbaleri Budućnosti ostvarili su ubjedljiv trijumf, dok je duel Dečića i Jezera završen bez pobjednika, u prvim utakmicama polufinala Kupa Crne Gore.

Budućnost je na Gradskom stadionu savladala pljevaljski Rudar 4:1.

Domaći sastav do pobjede vodili su Tonči Mujan golovima u 9. i 30, Igor Ivanović u 40. i Luka Mirković u 86. minutu.

Jedini pogodak za Rudar postigao je Miloš Zečević u 70. minutu.

U duelu Dečića i plavskog Jezera, u podgoričkom naselju Stari aerodrom, nije bilo golova.

Revanš utakmice na programu su 8. maja.

