Boričić srebrna u Poreču

Podgorica, (MINA) – Karatistkinja Omladinca, Nađa Boričić, osvojila je srebrnu medalju na turniru Svjetske lige mladih u Poreču.

Do prve medalje na turnirima tog ranga došla je nakon pet pobjeda.

Ona je u konkurenciji juniorki, u kategoriji do 66 kilograma, u finalnom meču poražena od Belgijanke Ajah El Aidi 4:2.

Na putu do finala eliminisala je Italijanku Azroru Faneli 1:0, Španjolku Karmen Rodrigez Garsija 1:0, Njemicu Marijel Veiler 3:2, Mađaricu Lili Lojal 3:0 i u polufinalu Ajla Sipović iz Bosne i Hercegovine 4:1.

Na korak od borbe za medalju zaustavljena je Helena Racković u kategoriji do 53 kilograma.

Ona je u prvom kolu savladala Poljakinju Anu Člebovsku 7:0, u drugom Ukrajinku Anu Vačušin 3:2, a u trećem Alejnu Kahveči iz Turske 6:0.

U meču za polufinale poražena je od Mađarice Bojane Heker 3:2, koja nije uspjela da se domogne finala, čime je članici Omladinca zatvorila vrata repasaž.

