Arifaj, Damjanović i kata tim za medalju

Podgorica, (MINA) – Crnogorski karatisti Anes Arifaj, Jovana Damjanović i muški kadetsko-juniorski kata tim boriće se za bronzane medalje na Evropskom prvenstvu za kadete, juniore i mlađe seniore u Larnaki.

Kadet Iskre na startu takmičenje u kategoriji do 70

kilograma eliminisao je Alvisa Toniola iz Italije (0:0), u drugom kolu slavio je protiv Kenzija Donea iz Francuske 3:2, dok je pravilo prvog osvojenog poena presuduilo protiv Andreja Smirnova iz Estonije (2:2).

Poražen je u polufinalnoj borbi od Matea Robina Zunigea iz Njemačke 4:2.

Arifaja u nedjeljnoj borbi za bronzanu medalju čeka Slovak Ričard Turcanik.

Kadetkinja Omladinca bila je slobodna na startu takmičenja u kategoriji do 61 kilogram, dok je u naredna dva kola bila ubjedljiva protiv Solomije Vološin iz Ukrajine 3:0 i Sude Esem Tural iz Turske 4:1.

Od borbe za zlatnu medalju odvojio je poraz u polufinalu od Španjolke Hulije Klopes Jast 4:3.

Damjanović će se u nedjelju za medalju boriti protiv Elize Bauld iz Škotske.

Na korak od borbe za medalju bio je Mihailo Gojaković preko 70 kilograma, ali je poražen u drugom kolu repasaža i šampionat je završio kao sedmoplasirani.

Muški kadesko-juniorski kata tim kao drugoplasuirani završio je prvi krug takmičenja sa 40,4 boda.

To je samo 0,3 boda manje od italijanskog tima, koji je kao prvoplasirani izborio finale.

Protivnik ekipi, koju čine karatisti Bara Benjamin Aljošević, Aleksa Janjić i Ajsel Geršvic, biće Hrvatska, koja je bila trećeplasirana u drugoj grupi.

Za treće mjesto boriće se još Turska i Francuska, dok će prvaka Evrope odlučiti Italija i ŠPanija.

Sjutra su na programu borbe u konkurenciji juniora i mlađih seniora.

Crnogorski karate predstavljaće juniori Balša Vojinović (do 55, Iskra), Ognjen Bjelajac (do 61, Omladinac), Andrija Danilović (do 68, Omladinac), Emre Saliju (do 76, Omladinac), Lazar Potpara (preko 76, Fokus), Helena Backović (do 48, Omladinac), Anja Nikolić (do 53, Fokus), Jovana Ćalić (do 59, Mavaši) i Lea Marić (do 66, Šotokan Herceg Novi).

Od mlađih seniora na tatami će Matija Bojić (do 60, Fokus), Lazar Jovović (do 75, Bar), Nemanja Mikulić (do 84, Bijela), Nemanja Jovović (preko 84, Bar), Jovana Stojanović (do 68, Bratstvo) i Milena Jovanović (preko 68, Omladinac).

