Ubijen policajac na sjeveru Kosova

Priština, (MINA) – Na sjeveru Kosova, na području Zvečana, jutros je ubijen jedan pripadnik kosovske policije, a drugi je povrijeđen.

To je na Fejsbuku /Facebook/ potvrdio premijer Kosova Albin Kurti, navodeći da je policija napadnuta u selu Banjska.

Kurti je napad nazvao terorističkim, ističući da organizovani kriminal uz “političku, finansijsku i logističku podršku službenog Beograda napada našu zemlju”, prenosi Radio Slobodna Evropa.

On je rekao da je ubijeni policajac bio narednik, dok je povrijeđeni bio pripadnik granične policije.

“U ovom trenutku nastavlja se pucnjava iz vatrenog oružja različitih kalibara po našoj policiji. Napadači su profesionalci s maskama i naoružani teškim oružjem”, napisao je Kurti oko sedam sati i 30 minuta.

On je kazao da je povrijeđeni policajac van životne opasnosti.

Policija Kosova saopštila je da su jedinice za brzu reakciju u dva sata i 34 minuta primijetile da se na mostu, na ulazu u selo Banjska, nalaze dva kamiona bez registarskih oznaka i blokiraju prolaz.

Iz policije Kosova naveli su da su dežurne jedinice policijske stanice Zvečan stigle blizu mjesta gdje je prijavljena blokada, gdje su naišle na otpor.

„S više različitih pozicija pucano je iz vatrenog oružja, uključujući ručne granate i ručne bombe”, saopštila je policija.

Predsjednica Kosova Vjosa Osmani kazala je da su ubistvo na sjeveru “planirale, orkestrirale i izvršile srpske kriminalne grupe”.

“Ovi napadi još jednom dokazuju destabilizujuću moć kriminalnih bandi, organizovanih od Srbije, koje već duže vrijeme, što je dokazano i napadima na pripadnike KFOR-a, novinare i građane, imaju za cilj da destabilizuju Kosovo i regiju”, navela je Osmani na društvenim mrežama.

