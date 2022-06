Napredak Sjeverne Makedonije ka EU zavisi od postupaka te zemlje

Sofija, (MINA) – Napredak Sjeverne Makedonije ka članstvu u Evropskoj uniji (EU) zavisi od postupaka te zemlje, i neće biti odložen ukoliko ta država ispuni svoje obaveze u pogledu evropskih vrijednosti i dobrosusjedskih odnosa, saopšteno je iz bugarskog Ministarstva vanjskih poslova.

Iz tog resora su naveli da su spremni da nastave sa potpisivanjem Protokola, u skladu sa članom 12 Ugovora o prijateljstvu, dobrosusjedstvu i saradnji sa Sjevernom Makedonijom.

“Vrijeme je da odgovorne institucije u Sjevernoj Makedoniji, djelima a ne riječima, pokažu svoju predanost i želju za evropskom budućnošću svoje države i cijelog regiona”, kaže se u saopštenju koje prenosi Bugarska novinska agencija (BTA).

Kako se dodaje, Narodna skupština je donijela istorijsku odluku da će Bugarska dati zeleno svjetlo za pristupanje Sjeverne Makedonije EU, pod određenim uslovima.

Iz Ministarstva su kazali da su ti uslovi bazirani na predlozima u sklopu Francuskog predsjedavanja, dodajući da ne postavljaju uslove van onih o kojima se već raspravljalo u EU i tokom bilateralnih pregovora sa Sjevernom Makedonijom.

“Ta odluka je pokazatelj široke podrške stranaka bugarskog parlamenta u pogledu evropske budućnosti svih šest zemalja Zapadnog Balkana”, kazali su iz Ministarstva.

