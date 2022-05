Telekom Montenegro biznis ran 16. juna u Podgorici

Podgorica, (MINA) – Revijalno sportsko takmičenje, Telekom Montenegro biznis ran /Montenegro Business Run/ biće održano 16. juna u Podgorici, saopštili su organizatori.

Navodi se da je to jedinstven korporativno-sportski dogadjaj, čiji zadatak je usmjeren na društvenu aktivnost zaposlenih, kao i bolju interpersonalnu komunikaciju kako zaposlenih unutar kompanije tako i među kompanijama.

“Namjera organizatora je da kroz osnovne prednosti sporta, kao što su takmičarski i timski duh podstaknu komunikaciju i umrežavanje sa kolegama iz drugih kompanija, ali i doprinese zdravlju zaposlenih. Partner trke je kompanija Telekom, koja je prepoznala značaj trke i ono šta ona nudi svim kompanijama”, piše u saopštenju organizatora.

Trka će biti održana kod vinskog podruma Šipčanik, na stazi dugoj 5.000 metara.

Rok za prijavu ističe 10. juna. Cijena startnog paketa iznosi 23 EUR.

“Domaćin trke su Plantaže ad, a pozvani su da učestvuju svi zaposleni u javnom i privatnom sektoru. Centalni događaj predstavlja trka na pet km, a nakon nje planiran je koncert. Telekom Montenegro business run nije samo trka posle posla, već priča koja se prenosi i nakon trke i želje da se učestvuje i sljedeće godine”, piše u saopštenju.

Pravo učešća imaju svi zaposleni u privatnom i javnom sektoru.

Takmičari će se nadmetati pojedinačno, muškarci i žene i ekipno.

U ekipnom takmičenju računaju se najbolja tri vremena takmičara iz svake firme od čega najmanje jedno mora biti žena.

Startni paket uključuje zvaničnu majicu događaja, startni broj sa čipom za elektronsko mjerenje vremena, finisher medalju, okrepu nakon trke, ulaz u Run i Fun zonu i kupon za večeru uz jedno piće.

Organizatori manifestacije su Multisport Akademija Mayer i Business Support centar.

