SC Derbi domaćin Cedevita Olimpiji

Podgorica, (MINA) – Košarkaši SC Derbija igraće sjutra u Podgorici protiv Cedevita Olimpije utakmicu 25. kola Admiralbet ABA lige.

Rival podgoričkog tima je ekipa koja je u ABA ligi i Eurokupu ostvarila 13 uzastopnih pobjeda.

Ljubljanski tim prvi duel pred svojim navijačima dobio je 88:78, a u dosadašnjem dijelu regionalnog takmičenja zabilježila 15 pobjeda.

SC Derbi u debitantskoj sezoni među najboljim timovima bivše SFR Jugoslavije, poslije 23 odigrana meča, ima skor od deset pobjeda i 13 poraza.

Centar SC Derbija Kenan Kamenjaš kazao je da im goste dolazi ekipa koja je u najboljoj formi u Evropi.

“Na nama je da pokažemo što bolju energiju i veliku želju, da pokušamo da baš mi prekinemo taj njihov niz”, kazao je Kamenjaš.

Nedjeljni duel u dvorani Morača počeće u 19 sati.

