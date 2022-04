Odluka Uprave za sport imaće nesagledive posljedice

Podgorica, (MINA) – Odluka Uprave za sport da se Odbojkaškom savezu za 100 hiljada smanji iznos imaće nesagledive posljedice na takmičenja i nastupe odbojkaških selekcija, saopšteno je iz te asocijacije.

Odbojkaški savez je najnovijom raspodjelom sredstava za sufinansiranje nacionalnih sportskih asocijacija za 2022. godinu dobio 250 hiljada EUR. što je 100 hiljada manje nego u prethodnoj odluci

koju je vršilac dužnosti direktora stavio ban snage.

“Zvuči nevjerovatno da se neko, pa makar bio direktor Uprave za sport i mlade, nadležno ministarstvo ili komisija, na ovaj način igra sa nacionalnim reprezentacijama i savezima i njihovim programom aktivnosti. Ko je taj koji može da odluči koja reprezentativna akcija vam je važnija od druge u ovoj godini, a nema nikakve konekcije sa pojedinim sportom ?!”, piše u reagovanju Odbojkaškog saveza.

Iz te asocijacije podsjećaju da su u prethodnih pola godine pokrenuli besplatnu školu odbojke širom Crne Gore, kompletno sponzorstvo generalnog sponzora Elektroprivrede namijenili i dodijelili klubovima i uradili niz afirmativnih poteza.

“Sve u cilju omasovljenja odbojke (koja je već najmasovniji ženski sport) i obezbjeđivanja dodatnih sredstava klubovima kako bi ista uložili u razvoj djece i mlađih kategorija. Apsolutno je nevjerovatno i nerazumljivo da se nakon takvih poteza desi ovakvo umanjenje od trećine godišnjeg budžeta i to u godini kad je direktor Uprave za sport i mlade govorio da “nikad više novca nije bilo za sport nego sad” !?”, piše u reagovanju.

Saopšteno je da su kao Savez koji broji deset reprezentativnih selekcija, od kojih neke imaju čak i po dva ili tri takmičenja u ovoj godini, prinuđeni da otkažu većinu akcija zbog nedostatka novca.

To će se na žalost, kako su naveli, odnositi na skoro sve mlađe kategorije, koje će biti uskraćene za takmićenja koja bi im bila od velike važnosti za dalji razvoj.

“Smatramo da je krajnje vrijeme da se država uključi u ovu problematiku i da nađe način finansiranja sporta koji će biti izvjesniji, tj. da svi savezi znaju na koji iznos mogu da računaju u odnosu na kategorizaciju sporta kako bi mogli planirati svoje aktivnosti, a ne da sve zavisi od volje jednog čovjeka ili par ljudi i njihove naklonjenosti i odnosa prema nekome”, saopšteno je iz Odbojkaškog saveza.

