Bokseri Bijelog Polja na turniru u Prištini

Podgorica, (MINA) – Bokseri Bijelog Polja nastupiće na memorijalnom turniru Ljah Nimani u Prištini, saopšteno je iz tog kluba.

Navodi se da će crnogorski boks predstavljati Mirko Šarčević u 75 i Filip Božović u kategoriji do 54 kilograma.

Bjelopoljske boksere ovog vikenda očekuju i nastupi na turniru trećeg kola Crnogorske lige u Podgorici.

“Nastupiće Kristina Femić u kategoriji do 56, Boris Šarčević do 60 i Luka Gačević do 63,5 kilograma”, saopšteno je iz BK Bijelo Polje.

Navodi se da je sve podređeno što boljim pripremama za Prvenstvo svijeta, koje će u novembru biti održano u Španiji.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS