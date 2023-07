Da li je klasična muzika štetna po životnu sredinu?

Predstavnik Agencije za zaštitu životne sredine odbio učešće u Durmitorskim razgovorima

Program festivala Wild Beauty Art iz serijala Durmitorski razgovori, koji je planiran za ponedjeljak, 24. jul, neće se održati. Na učešće u ovom programu, organizatori festivala su pozvali predstavnika Agencije za zaštitu životne sredine, ornitologa Darka Saveljića.

Durmitorski razgovori su pokrenuti sa idejom dijaloga 1-na-1 na teme ekologije, turizma i zaštite životne sredine, koje sa izabranim sagovornicima vodi magistarka zaštite životne sredine, žabljačanka Vanja Krgović Šarović, dugogodišnja direktorka TO Žabljak i saradnica Nacionalnog parka Durmitor. Pored ministra Gorana Đurovića, Princa Nikole Petrovića Njegoša, prof. dr Rada Šarovića, ekološkog aktiviste Miloša Lazarevića, smatrali smo da bi g. Saveljić ispred Agencije, bio očekivan i prirodan sagovornik, s obzirom na javni interes ovih tema. – izjavili su iz PR službe festivala.

Gospodin Saveljić je odbio učešće, jer “smatra da njegovo ime (ekološki neukaljano) ne treba da se nađe u programu ovog festivala” koji navodno uporno pokušava da krši zakon. Saveljić dalje komentariše kako festival uporno traži odobrenje za programe na kojima se “svira na instrumentima koji prelaze zakonom dozvoljene granice”.

Iz Wild Beauty Art festivala kažu da ovi razgovori, između ostalog, treba da pruže razumijevanje i podršku radu Agencije, koju festival već iskazuje poštovanjem njenih odluka i zakonske regulative, bez obzira što u istoj prepoznaje nelogičnosti i ukazuje na nejasne kriterijume, a samim tim i selektivnu i nedoslijednu primjenu.

Ko je, kada, i kako mjerio nivo zvuka različitih instrumenata, od gitare Miloša Karadaglića, klavira Matije Dedića, do hora Collegium Musicum i drugih koji su svojim umijećem, na besplatnim koncertima za domaće i strane ljubitelje prirode i vrhunske umjetnosti, samo dodatno istakli i uveličali ljepotu Durmitora? Postavlja se i pitanje uticaja na životnu sredinu ove “buke” spram buke motornih sanki, muzike iz restorana, hiljada turista koji dnevno posjećuju Crno jezero, automobila, kupača, itd. Na osnovu aktuelnog zakona, svi ovi zvukovi bi trebalo da budu tiši od 35 decibela, što je nivo šapata…

Vjerujemo da će makar na neka od ovakvih brojnih pitanja, “Durmitorski razgovori” ponuditi konstruktivne prijedloge i pokušaje održivih rješenja, balansiranih između ekologije, kulture i turizma. – zaključuju iz Wild Beauty Art festivala.

Peti Međunarodni festival Wild Beauty Art održava se od 16. jula do 13. avgusta sa sloganom One for All, All for One, i predstavlja tačku spajanja tri važne grane Crne Gore: kulturu, ekologiju i turizam. Festival se održava pod pokroviteljstvom Ministarstva ekonomskog razvoja i turizma, uz generalno sponzorstvo kompanije One, dok su realizaciju festivala podržali partneri i prijatelji festivala Turistička organizacija Žabljak, Ministarstvo kulture i medija, Opština Žabljak, Nacionalni park Durmitor, Yamaha i Euro-Unit, Ambasade Austrije i Njemačke, Univerzitet Crne Gore i drugi.

