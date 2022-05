Uskoro rezultati analiza poslovanja državnih kompanija

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Rezultati analiza poslovanja državnih kompanija trebalo bi da budu poznati uskoro, saopštio je izvršni direktor kompanije Montenegro Works (MW), Filip Radulović, i dodao da je cilj da sve što se dešava u tim preduzećima bude transparentno i javno dostupno.

„U toku su analize poslovanja državnih kompanija i vjerujem da ćemo imati vrlo brzo konkretne rezultate. Cilj nam je da uspostavimo proces srednjoročnog i godišnjeg budžetiranja i planiranja, kako bismo kroz taj proces imali mnogo bolji uvid i kontrolu nad očekivanim strateškim razvojem kompanija“, rekao je Radulović agenciji Mina-business.

S obzirom na to da kod velikog broja preduzeća nijesu uspostavljeni ti vrlo složeni, ali neophodni procesi, Radulović je rekao da će MW, uz podršku međunarodnih partnera, napraviti jasne smjernice kako bi svi subjekti mogli da uspostave te procese u skladu sa najboljom međunarodnom praksom.

„Pored toga, nama je potrebna i izmjena određenih zakona, kako bismo mogli u potpunosti da obavljamo svoj posao. Zato vjerujem da će Vlada i Skupština to prepoznati i da će nam tim izmjenama omogućiti da što bolje sagledamo stanje svih preduzeća“, poručio je Radulović.

Na pitanje šta su ciljevi osnivanja MW-a i koji su prioriteti u radu, Radulović je odgovorio da model kompanije MW postoji širom Evrope i da je to nešto što žele da naprave i u Crnoj Gori.

„Cilj nam je da uspostavimo efikasan mehanizam finansijskog nadzora nad preduzećima u većinskom vlasništvu države. Svjedoci smo da su brojna preduzeća u lošem stanju zbog lošeg upravljanja i zato želimo svojim djelovanjem da uspostavimo red u kompanijama čiji je većinski vlasnik država“, kazao je Radulović i kao primjere takvih kompanija naveo Plantaže, željeznička preduzeća i Crnogorski elektrodistributivni sistem (CEDIS).

On je objasnio da je jedan od ciljeva MW-a profesionalizacija svih odbora direktora, kao osnov za opšte poboljšanje kompanija.

„U skladu sa tim, oslanjajući se na najbolju svjetsku praksu iz oblasti korporativnog upravljanja, mi smo već propisali kriterijume u vezi sa odabirom članova odbora direktora kompanija u državnom vlasništvu i taj dokument je dostavljen Vladi“, podsjetio je Radulović.

On je naveo i da su javnosti predstavili sveobuhvatan izvještaj sa svim nalazima eksterne revizije, napominjući da je taj dokument jako zabrinjavajući.

„Određeni broj izvještaja nije bio javno dostupan, iako su, prema zakonu, morali da budu, nego smo ih pribavili uz podršku kolega iz Ministarstva finansija. To je ujedno i još jedan od naših ciljeva – hoćemo da omogućimo da sve što se dešava u državnim kompanijama bude i transparentno i javno dostupno, jer građani treba da znaju kako se troši njihov novac“, kazao je Radulović.

Na pitanje koliko im je značajna podrška međunarodnih institucija i ambasada, Radulović je odgovorio da su kroz sastanke sa Međunarodnim monetarnim fondom (MMF) i Svjetskom bankom (SB) uočili da su i oni prepoznali da je stanje u državnim kompanijama jako loše i jedan od najvećih problema u zemlji.

„Imali smo i brojne sastanke sa ambasadorima zemalja Evropske unije (EU) od kojih smo čuli kako kompanije poput naše posluju u njihovim zemljama. To je bila prilika za nas da naučimo nešto iz njihovih primjera“, dodao je Radulović.

Radulović smatra da je u poboljšanju upravljanja preduzećima značajan i proces kvartalnog izvještavanja, naročito u odnosu na usvojena planska dokumenta, gdje bi sva preduzeća bila u obavezi da adekvatno obrazlože sva značajna odstupanja u odnosu na plan koji su predvidjeli.

„Na taj način bi se stekla mogućnost pravovremenog djelovanja i spriječilo da se državne kompanije dovedu u stanje kakvo imamo u Plantažama, željezničkim preduzećima i CEDIS-u“, zaključio je Radulović.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS