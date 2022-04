EPCG ostvarila dobit više od 33,5 miliona EUR

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Elektroprivreda Crne Gore (EPCG) u periodu od 1. januara do 31. marta ostvarila je neto dobit od 33,5 miliona EUR.

Kakos u kazali iz EPCG, kvartalni finansijski izvještaj EPCG za period od 1. januara do 31. marta, potvrđuje kontinuitet postizanja rekordnih rezultata, odnosno najvećih neto profita u istoriji kompanije.

“Konkretno, u naznačenom periodu, EPCG je ostvarila neto dobit u iznosu od 33.513.153 EUR, što je značajno više nego u prvim kvartalima tokom prethodnih deset godina”, kaže se u saopštenju.

Kako su kazali iz EPCG, neto dobit u prošloj godini iznosila je 23,6 miliona EUR, u 2020. 12,07 miliona EUR, u 2019. godini 10,69 miliona EUR, a u 2018. 31,89 miliona EUR.

“U 2017. godini -235.422 EUR, u 2016. godini 8,81 milion EUR, u 2015. godini 13,43 miliona EUR, u 2014. godini 13,88 miliona EUR, a u 2013. godini 14,57 miliona”, kaže se u saopštenju.

Iz EPCG su naveli da je ovogodišnji rezultat impresivniji utoliko više što, počev od 2019. godine, ukupna suma uključuje i trošak poreza na dobit.

Uprkos izostanku povoljnih hidroloških prilika, kako su kazali iz EPCG, proizvodnja u hidroelektrani (HE) Piva je bila 12 odsto.

“A u HE Perućica 30 odsto niža od projektovane – ostvaren je istorijski poslovni rezultat, na koji su preovlađujući uticaj imala kretanja nivoa berzanskih cijena električne energije”, dodaje se u saopštenju.

Iz EPCG su rekli da će se tokom drugog kvartala izvoditi redovni godišnji remont na TE Pljevlja, što podrazumijeva veći uvoz električne energije.

Navodi se da s obirom da kako se povoljne hidrološke prilike, po prirodi stvari, mogu očekivati tek u drugoj polovini godine, realnom se čini procjena da će EPCG u narednom periodu imati osjetno veće troškove.

“S tim što ovaj istorijski rezultat iz prvog kvartala daje ozbiljan zamah glavnom planu – da na kraju ove godine opet ostvarimo značajnu neto dobit”, navodi se u saopštenju.

