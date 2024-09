Vukićević: Turistički voz će saobraćati po dogovorenom planu

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Turistički voz Wild beauty express od Bara do Kolašina će saobraćati po dogovorenom planu, saopštila je ministarka saobraćaja, Maja Vukićević.

Ona je na sastanku sa predsjednikom fondacije Budućnost crnogorskog turizma, Michaelom Baderom, poručila da Ministarstvo daje punu podršku ovako važnom projektu.

“Turistička promocija je zajednički interes, ali se u paraleli sa realizcijom ovako važnih projekata, mora se voditi računa i o redovnom prevozu putnika. Zajedničkim ćemo aktivnostima napraviti balans u cilju zadovoljenja potreba kako inostranih turištičkih grupa, tako i građana koji na redovnim osnovama koriste usluge željezničkog prevoza”, rekla je Vukićević.

Ona se, kako je saopšteno iz Ministarstva, osvrnula i na dosadašnje aktivnosti koje se tiču saradnje Ministarstva, koje vrši nadzor nad radom željezničkih preduzeća, i ove fondacije.

Vukićević je poručila da će se u perspektivi i te kako voditi računa da, među sadašnjim kompozicijama željezničkog voznog parka, jedna bude sačuvana i korišćena u svrhe domaće turističke promocije ovog tipa, a da nove kompozicije budu namijenjene za redovan prevoz putnika.

Ministarstvo je, kako su podsjetili, još prije pa dana dalo jasne inpute da će turistički voz ići onako kako je planirano.

“Pitanje donošenja odluke u ovoj situaciji je predmet u kom isključivu nadležnost ima Ministarstvo saobraćaja, a Vukićević je, nakon ispitavanja svih okolnosti, informisala javnost da će voz ići po unaprijed dogovorenom redu vožnje”, zaključili su iz Ministarstva.

Bader je ranije kazao da je Odbor direktora Željezničkog prevoza (ŽPCG) donio odluku da ugasi turistički voz Wild Beauty Express od Bara do Kolašina, iako je veliki broj turista već bukirao i platio za taj izlet.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS