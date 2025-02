Vlada nastavlja aktivnosti na unapređenju saobraćajne infrastrukture

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Izrada idejnog projekta za dionicu auto-puta od Andrijevice do Boljara predstavlja nastavak intenzivnih aktivnosti za unapređenje saobraćajne infrastrukture Crne Gore, saopštio je premijer Milojko Spajić.

On je na svom profilu na mreži X podsjetio da je ove sedmice zaključen ugovor o izradi idejnog projekta za dionicu auto-puta Andrijevica-Berane-Boljare, sa konzorcijumom CDS PROJECT – VIA PROJECT – GEOTIN MNE.

„Dužina dionice je 50 kilometara, a vrijednost ugovorenih usluga za izradu idejnog projekta 3,65 miliona, bez uračunatog poreza na dodatu vrijednost (PDV-)“, naveo je Spajić.

On je dodao da je rok za izradu idejnog projekta 14 mjeseci.

