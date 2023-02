Većina građana zadovoljna pružanjem poštanskih usluga

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Većina građana, odnosno 72,5 odsto, je generalno zadovoljna uslugama koje pružaju njihovi izabrani pružaoci poštanskih usluga, pokazalo je istraživanje Agencija za elektronske komunikacije i poštansku djelatnost (EKIP).

“U segmentu poslovnih korisnika, zadovoljstvo pruženim poštanskim uslugama je izrazilo 74,1 odsto ispitanika”, saopštili su iz EKIP-a.

EKIP je, u cilju dobijanja što preciznije slike o stanju na tržištu poštanskih usluga, u saradnji sa agencijom za ispitivanje javnog mnjenja Damar plus spoveo istraživanje o stepenu zadovoljstva korisnika poštanskim uslugama u Crnoj Gori.

Istraživanje se odnosilo na individualne i poslovne korisnike poštanskih usluga. Sprovedeno je tokom decembra, a uzorkom je bilo obuhvaćeno oko hiljadu građana i 205 preduzeća na teritoriji Crne Gore.

Dobijeni rezultati su analizirani i na osnovu poređenja sa rezultatima koji su dobijeni u istraživanjima stepena zadovoljstva korisnika iz 2018. i 2020. godine.

“Istraživanje je pokazalo da 77,5 odsto individualnih i 77,1 odsto poslovnih korisnika u Crnoj Gori koristi usluge slanja i prijema poštanskih pošiljki. Kod individualnih korisnika je primjetan trend pada oko 3,2 odsto, a kod poslovnih trend rasta 6,4 odsto u odnosu na istraživanje iz 2020. godine”, precizirali su iz EKIP-a.

Najveći procenat individualnih korisnika koristi novčane poštanske usluge 74,7 odsto, slanje i prijem paketa 59,4 odsto, kurirske usluge 58,9 odsto, telegramske usluge 50,6 odsto i usluge slanja i prijema pisama 46,4 odsto.

Najveći procenat poslovnih korisnika koristi usluge slanja i prijema pisama 84,8 odsto, slanje i prijem paketa 83,5 odsto, telegramske usluge 82,9 odsto, kurirske usluge 79,1 odsto i ekspres poštanske usluge 75,9 odsto.

“Najprepoznatljiviji operator poštanskih usluga u Crnoj Gori i kod individualnih i kod poslovnih korisnika i dalje je Pošta Crne Gore, a zatim slijede Montenomaks, DHL i NTC Logistics”, dodaje se u saopštenju.

Individualni korisnici najčešće koriste poštanske usluge Pošte Crne Gore, 75,8 odsto, zatim DHL-a 5,1 odsto, Montenomaksa 4,6 odsto i Express Courier-a 3,1 odsto.

Poslovni korisnici najčešće koriste poštanske usluge Pošte Crne Gore 63,9 odsto, zatim Montenomaksa 20,9 odsto, DHL-a 7,6 odsto i Halo Dostave 3,2 odsto.

Istraživanje je obuhvatilo i korišćenja interneta i usluga povezanih sa internetom.

Rezultati pokazuju da 90 odsto individualnih i 97 odsto poslovnih korisnika svakodnevno koristi internet.

“Tradicionalnu poštu je u potpunosti ili djelimično zamijenilo internetom i elektronskom poštom 70 odsto individualnih i 93,7 odsto poslovnih korisnika. Uslugu elektronskog bankarstva koristi 36 odsto individualnih i 86 odsto poslovnih korisnika interneta, dok je kupovinu neke robe ili usluge preko interneta u proteklih šest mjeseci obavilo 52,7 odsto individualnih i 52 odsto poslovnih korisnika”, rekli su iz EKIP-a.

Oni su dodali da su svi navedeni parametri značajno povećani u odnosu na istraživanja iz 2018. i 2020. godine.

Istraživanje pokazuje da se dešavaju promjene u korišćenju dostavnih službi, odnosno poštanskih operatora koji se bave dostavom proizvoda kupljenih preko interneta.

Ukupno uzevši, lideri u segmentu dostave su i dalje Pošta Crne Gore, DHL-a i Montenomaks.

“Međutim, dok je kod poslovnih korisnika u ovom segmentu primjetan rast njihovog učešća, kod individualnih korisnika se bilježi pad učešća navedenih poštanskih operatora, te rast učešća i broja korisnika usluga ostalih poštanskih operatora, a prije svega Express Courier-a, NTC Logistics-a i Express One Montenegra”, zaključuje se u saopštenju.

