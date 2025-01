Uhapšen turski državljanin osumnjičen za pranje novca

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Službenici policije uhapsili su turskog državljanina E.O, osumnjičenog za pranje novca u iznosu od preko 1,2 miliona EUR, saopšteno je iz Uprave policije.

Navodi se da je E.O. uhapšen u akciji koja je rezultat zajedničkog djelovanja Specijalnog državnog tužilaštva (SDT), Specijalnog policijskog odjeljenja i Sektora za finansijsko-obavještajne poslove Uprave policije.

Sumnja se da je E.O, od aprila 2023. do marta prošle godine, u Crnoj Gori raspolagao novcem za koji je znao da potiče iz kriminalne djelatnosti – kršenja zakona o klađenju i igrama na sreću u sportskim takmičenjima.

Iz policije su rekli da je on novac lažno prikazivao kao zakonitog porijekla i njime vršio gotovinske isplate prilikom kupovine luksuznih pokretnih i nepokretnih dobara.

„Uključujući vozila Lamborghini Aventador S 6.5 V12 u vrijednosti od 399,5 hiljada EUR, Porsche Cayenne 3.0 u vrijednosti od 95 hiljada EUR, Range Rover Velar u vrijednosti od 34,98 hiljada EUR, Mercedes AMG G63 u vrijednosti od 215 hiljada EUR i stambene prostore i dva parking mjesta u ukupnoj vrijednosti od 485 hiljada EUR“, navodi se u saopštenju.

Iz policije su kazali da ukupna vrijednost sredstava koja se, na osnovu prikupljenih dokaza, dovode u vezu s pranjem novca iznosi 1.229.480 EUR.

Kako su rekli, sva pokretna i nepokretna imovina stečena izvršenjem krivičnog djela biće predmet finansijske istrage koju je pokrenulo SDT, s ciljem trajnog oduzimanja nezakonito stečene imovine.

„Službenici Uprave policije, u tijesnoj saradnji sa SDT-om, nastavljaju aktivnosti u borbi protiv organizovanog kriminala i finansijskog kriminala u Crnoj Gori“, navodi se u saopštenju.

