U Budvi oko 17,5 hiljada gostiju

Budva, (MINA-BUSINESS) – Na budvanskoj rivijeri trenutno boravi oko 17,5 hiljada turista, saopštili su iz Turističke organizacije Budva (TOB) i dodali da taj primorski grad, nakon uspješne predsezone, spremno ulazi i u glavnu turističku sezonu.

U Budvi je sinoć održano prvo veče glamuroznog događaja pod nazivom Ceremonija otvaranja sezone, a iz TOB-a su naveli da su veoma zadovoljni atmosferom koja vlada u gradu i prepunim trgom u periodu kada glavna turistička sezona još nije počela.

“Spektakularna revija brenda Amato Couture, uzbudljivi performansi u okviru Fusion Fashion Cabaret-a i izložba umjetničkih fotografija Vanishing Tribes of the Omo na pravi način su obilježili prvo veče Ceremonije otvaranja sezone i stvorili nezaboravne uspomene kod mnogobrojnih posjetilaca”, rekli su iz TOB-a.

Predstavnica TOB-a, Marija Franeta, rekla je da već drugu godinu zaredom organizuju Ceremoniju otvaranja turističke sezone.

“Naš cilj da u ovom periodu godine potpuno drugačijim muzičkim, plesnim i modnim sadržajima najvišeg nivoa privučemo što više gostiju u Budvu, potpuno je ostvaren”, dodala je Franeta.

Sinoćna manifestacija je pokazala da nakon ovako uspješne predsezone, Budva spremno ulazi i u glavnu turističku sezonu.

Publika je tokom prve večeri imala priliku da se upozna sa domorodačkim plemenima kroz izložbu Vanishing Tribes of the Omo autorke Đovane Arjafare, ali i uživa u pjevačkom i plesnom talentu performera iz Fusion Fashion Cabaret-a.

Centralni događaj prve večeri bila je revija Amato Couture, koja je Budvu pretvorila u centar visoke mode.

Slavni dizajner Furne One izrazio je zahvalnost što je imao priliku da sarađuje sa TOB i crnogorskoj publici prezentuje svoju glamuroznu kolekciju.

Nakon bogatog kulturno-umjetničkog programa, zabava se do kasnih večernjih sati nastavila na tvrđavi Mogren, gdje su ovaj autentični objekat ispunili zvuci elektronske muzike.

Sjajan provod i slavljenje turizma u Budvi se nastavlja danas bogatim muzičkim programom koji će početi na Trgu slikara od 21 sat.

“Nastupiće letonska harmonikašica Ksenija Sidorova i poznati crnogorski gitarista Miloš Karadaglić, a kasnije i svjetski popularni operski trio iz Italije, Il Volo. Za after-party nas takođe očekuje žurka na tvrđavi Mogren sa početkom od 22 sata, a posebno iznenađenje za sve ljubitelje tehno zvuka je nastup jednog od njegovih utemeljivača – legendarnog američkog DJ-a i producenta Kevina Sandersona”, zaključila je Franeta.

