Strah od širenja sukoba na Bliskom istoku podigao cijene nafte

Njujork, London, (MINA-BUSINESS) – Cijene nafte porasle su u petak na međunarodnim tržištima iznad 93 USD, budući da su trgovce zabrinuli signali Izraela o skoroj invaziji na blokiranu palestinsku enklavu Gazu, koja bi mogla proširiti sukob na cijeli Bliski istok i ugroziti snabdijevanje.

Na londonskom tržištu cijena barela je nakon podna bila viša 88 centi nego na prethodnom zatvaranju trgovine i iznosila je 93,26 USD.

U Njujorku se barelom s isporukama u novembru trgovalo po 95 centi višoj cijeni, od 90,32 USD, prenosi Hrportfolio.

U četvrtak su cijene snažno varirale, budući da je zabrinutost za snabdijevanje zbog sukoba Izraela i palestinske militantne grupe Hamas nakratko stišala najava da će Sjedinjene Američke Države (SAD) ublažiti sankcije Venecueli i omogućiti povratak njene nafte na svjetska tržišta.

Vašington je izdao šestomjesečnu dozvolu za transakcije s venecuelanskim energetskim sektorom, nakon dogovora Vlade u Karakasu i opozicije o izborima u narednoj godini. No, Venecueli će trebati vremena da poveća proizvodnju, zbog slabih ulaganja u sektor.

Pred kraj trgovine, ponovo je prevladala zabrinutost za snabdijevanje s Bliskog istoka, nakon talasa protesta u arapskim zemljama, Iranu i Turskoj, zbog napada na bolnicu u blokiranoj palestinskoj enklavi Gazi, u kojem je poginulo gotovo 500 ljudi.

Tel Aviv je najavio kopnenu invaziju na Gazu, a izraelski ministar obrane, Yoav Gallant, rekao je u četvrtak vojnicima u blizini granice da će uskoro vidjeti palestinsku enklavu “iznutra”, sugerišući skori početak vojne operacije.

Strah od sukoba dodatno je raspirio Pentagon objavom da je SAD iznad Crvenog mora presreo projektile ispaljene iz Jemena prema Izraelu.

“Cijene nafte značajno su podigle i naznake skore izraelske kopnene ofanzive u Pojasu Gaze. U Londonu barel ponovo košta 93 USD. No, situacija u snabdijevanju za sada se nije promijenila”, napisali su analitičari Commerzbanka u bilješci u petak.

Cijene podržavaju i procjene o većem manjku u snabdijevanju u četvrtom tromjesečju, nakon što su vodeći proizvođači, Saudijska Arabija i Rusija, odlučili da na tržište izbacuju manje barela sve do kraja godine.

Dodatni su im podsticaj i niske zalihe, posebno u SAD-u.

Vašington planira u decembru i januaru da kupi šest miliona barela sirove nafte za popunjavanje ispražnjenih strateških rezervi, saopštilo je u četvrtak Ministarstvo energetike.

Organizacija zemalja izvoznica nafte (OPEC) odvojeno je objavila da je barel korpe nafte njenih članica u četvrtak pojeftinio 83 centa na 93,63 USD.

