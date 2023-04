Spasojević produžen pritvor

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Vijeće Vrhovnog suda produžilo je pritvor bivšoj šefici filijale Crnogorske komercijalne banke (CKB), Daliborki Spasojević još tri mjeseca, odnosno do 18. jula.

U saopštenju Vrhnovnog suda navodi se da su odlučivali o predlogu Specijalnog državnog tužilaštva od 11. aprila za produženje pritvora protiv okrivljene D.S.

“Vijeće Vrhovnog suda, u sastavu sutkinje Seke Piletić kao predsjednice vijeća i sutkinja Marijane Pavićević i Milenke Seke Žižić kao članica vijeća, produžilo je pritvor okrivljenoj D.S. zbog osnovane sumnje da je izvršila produžena krivična djela zloupotreba položaja u privrednom poslovanju i falsifikovanje službene isprave iz Krivičnog zakonika”, navodi se u saopštenju.

Okrivljenoj D.S. pritvor je određen rješenjem sudije za istragu Višeg suda u Podgorici 20. januara, a produžen rješenjem vijeća tog suda 17. februara, tako da po rješenju Vrhovnog suda pritvor može trajati do 18. jula do deset sati i 25 minuta.

Spasojević se sumnjiči da je u periodu od 2010. do sredine februara 2022. godine, kao odgovorno lice u CKB-u, učinila produžena krivična djela – zloupotreba položaja u privrednom poslovanju i falsifikovanje službene isprave u produženom trajanju.

