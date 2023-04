Skoro pola miliona EUR pomoći za poljoprivredne proizvođače

Nikšić, (MINA-BUSINESS) – Opština Nikšić će sa nešto manje od pola miliona EUR pomoći poljoprivredne proizvođače u toku ove godine, saopštio je predstavnik Opštine Nikšić, Milorad Zečević.

Zečević je kazao u emisiji Mreža na TVCG da je pomoć za poljoprivrednike porasla u odnosu na prošlu godinu.

“Imaćemo pomoć poljoprivrednim proizvođačima koji će se odnositi za nabavku sadnog i sjemenskog materijala za određene povrtarske kulture, vezano za nabavku sadnog materijala kada su u pitanju osnivanja novih višegodišnjih zasada voća i vinove loze organizovaćemo i nekolika sajma lokalnih proizvoda koji će biti na različitim lokacijama u gradu, pokušaćemo da oživimo neke lokacije koje su nepravedno bile bile zapostavljene”, rekao je Zečević.

On je naveo da će poljoprivredni proizvođači imati priliku da besplatno koriste određeni broj tezgi na kojima bi predstavljali svoje proizvode, prenosi portal RTCG.

“Pomoći ćemo malim proizvođačima mlijeka, i na kraju u saradnji sa gradskom pijacom ponudićemo poljoprivrednim proizvođačima određeni broj tezgi na gradskoj pijaci, koje će oni moći besplatno da koriste i koji će, nadamo se iole, poveđati konkuretnost tih malih proizvođača koji se bave primarnom prouzvodnjom”, kazao je Zečević.

On je rekao da će određeni broj tezgi biti u otvorenom dijelu, ali da će, kako je kazao, biti i u sektoru koji je zatvoren gdje se prodaju jaja i mlijeko.

Zečević je kazao da iznos od prošle godine nije realizovan u cjelosti, ali da se nada da će interesovanje ove godine biti veće.

“Nadamo se da ćemo ove godine putem sredstava javnog informisanja animirati poljoprivredne proizvođače na teritoriji Nikšić”, dodao je Zečević.

Opština Nikšić će, kako je rekao, kao i prethodne godine sa 330 hiljada subvencionisati proizvođače mlijeka.

“Opština će i ove, kao i prethodne godine sa 330 hiljada subvencionisati proizvođače mlijeka. Pored ovoga sufinansiraćemo i premiju osiguranja za stočnu proizvodnju, prošle godine je bio u vrijednosti od šest hiljada, ove godine je 15 hiljada”, kazao je Zečević.

On je naveo da će Opština Nikšić ukupno sa nešto manje od pola miliona EUR pomoći poljoprivredne proizvođače u toku ove godine.

O tome će se raspravljati na narednoj sjednici Skupštine opštine Nikšić.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS