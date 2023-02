Sagledaće najbolje načine za finansiranje kredita za auto-put

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Crna Gora za sada bez ikakvih problema realizuje obaveze prema kineskoj Exim banci po pitanju kredita za auto-put, saopštio je premijer Dritan Abazović i dodao da će u budućnosti sagledati najbolje načine za dalje finansiranje.

Abazović je na pitanje novinara da li je tačno da je od Brisela tražena saglasnost za novi model programa ekonomskog državljanstva, po kojem bi novac išao isključivo za otplatu kineskog duga za auto-put, odgovorio da obaveze Crne Gore prema Exim banci nijesu male.

„Treba da vidimo načine na koje to možemo najbolje da finansiramo, s obzirom na to da auto-put, kako se znalo od početka, po prometu neće moći da bude održiv. Tako da moramo da vidimo šta su opcije“, kazao je Abazović novinarima nakon posjete rekonstruisanoj zgradi CANU-a.

On je objasnio da je Vlada ispoštovala izrečeni stav da sa 31. decembrom prošle godine završi program ekonomskog državljanstva.

„Sve aplikacije koje su stigle do tog datuma biće obrađene, a sve što je stiglo nakon 1. januara ove godine, neće se više razmatrati“, naveo je Abazović.

On smatra da je ekonomsko državljanstvo program koji nije u koliziji sa interesima Crne Gore, iako se to mnogo puta moglo čuti.

„Razumijem stavove i strahove Evropske komisije (EK) i mi moramo da poštujemo pravila, s obzirom na to da želimo da budemo dio evropske porodice. Moramo da vidimo da li postoji u budućnosti neki oblik koji bi njima bio prihvatljiv. Ako to ne postoji, naravno da na tome nećemo insistirati, jer smo već završili program. Ali, ako postoji neki vid koji bi i za njih i za nas mogao da bude interesantan, mislim da ima mogućnosti da o tome popričamo. S obzirom na to da smo sada u fazi gdje smo završili program, ja ga zaista ne bih aktuelizovao ponovo, niti mislim da je momenat za to“, zaključio je Abazović.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS