Sa Air Montenegrom do Rima za 89 EUR u oba pravca

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Nacionalni avio-prevoznik, Air Montenegro, otvorio je Rim kao novu destinaciju i ponudio promotivnu cijenu za kupovinu povratne karte.

Air Montenegro od 15. decembra pokreće liniju Podgorica – Rim, na kojoj će saobraćati dva puta sedmično, ponedeljkom i petkom.

“Uživajte u čarima vječnog grada Rima po cijeni povratne karte od 89 EUR”, navodi se u saopštenju.

Iz kompanije su kazali da, s obzirom na veliku zainteresovanost putnika i želju da im obezbijede direktnu avio-povezanost, šire mrežu i uvode nove destinacije.

“Cilj je omogućiti našim građanima da po promotivnim cijenama putuju ka evropskim metropolama, a sa druge strane doprinijeti poboljšanju dostupnosti turističke ponude Crne Gore italijanskom tržištu”, poručili su iz kompanije.

U promotivnu cijenu su uključene sve takse, ručni prtljag od osam kilograma i predati prtljag do 23 kilograma, a više detalja dostupno je na sajtu www.airmontenegro.com.

