Rast indeksa od preko jedan odsto

Njujork, London, (MINA-BUSINESS) Na Wall Streetu su u srijedu berzanski indeksi porasli više od jedan odsto, što se ponajviše zahvaljuje rastu cijena dionica u tehnološkom sektoru.

Dow Jones je ojačao jedan odsto, na 32.717 bodova, dok je S&P 500 porastao 1,42 odsto, na 4.027 bodova, a Nasdaq indeks 1,79 odsto, na 11.926 bodova, prenosi Hrportfolio.

Nakon pada dva dana zaredom, S&P indeks tehnološkog sektora snažno je porastao, pri čemu je cijena dionice Micron Technologya skočila više od sedam odsto.

Taj proizvođač čipova najavio je da će mu prihodi u tekućem tromjesečju pasti, što je u skladu s očekivanjima na tržištu, ali da će mu prodaja u 2025. godini porasti zbog razvoja vještačke inteligencije.

To je podstaklo rast cijena dionica i drugih proizvođača čipova, pa je PHLX indeks tog sektora skočio 3,3 odsto.

„Mikron je svojevrsni mikrokosmos globalne ekonomije jer njegovi čipovi idu u različite industrije i sektore. Ako je ta kompanija optimistična po pitanju narudžbi, to znači da ukupnom gospodarstvu ide dobro”, kaže King Lip, strateg u tvrtki BakerAvenue Wealth Management.

Ulagače je ohrabrilo još nekoliko kompanija koje su najavile solidne poslovne rezultate u tekućem tromjesečju. Sezona objave kvartalnih izvještaja američkih kompanija počinje polovinom idućeg mjeseca.

Pozitivno na tržište utiče i stabilizacija bankarskog sektora, nakon što je zbog propasti Silicon Valley banke sedmicama bio pod pritiskom.

„Ulagači su svakim danom sve opušteniji po pitanju tog sektora”, kaže Michael O’Rourke, strateg u kompaniji JonesTrading.

I na evropskim berzama cijene dionica su porasle. Londonski FTSE indeks ojačao je 1,07 odsto, na 7.564 boda, dok je frankfurtski DAX porastao 1,23 odsto, na 15.328 bodova, a pariski CAC 1,39 odsto, na 7.186 bodova.

