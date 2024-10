Puna podrška aktivnostima Ministarstva saobraćaja

Podgorica, (MINA-BSINESS) – Turska pruža punu podršku aktivnostima Ministarstva saobraćaja Crne Gore, koji za prioritete vidi krupne infrastrukturne projekte od velikog značaja za region i Evropu, saopštio je turski ambasador u Podgorici, Baris Kalkavan.

Ministarka saobraćaja Maja Vukićević sastala se Kalkavanom, sa kojim je razmijenila mišljenja u vezi sa sferalnom slikom stanja i aktivnostima iz resora Ministarstva saobraćaja.

Vukićević je kazala da procenat prisustva registrovanih, renomiranih turskih kompanija na domaćem tržištu, naročito posljednjih godina, ima tendenciju rasta.

„Realizovani, otvoreni i budući projekti, kao i prostor za potencijalnu saradnju na polju pružanja podrške kanalom tehničke ekspertize, u cilju unapređenja domaćih administrativnih kapaciteta i razmjene praksi koje su se pokazale dobrim, indikator su dobrih bilateralnih odnosa naše dvije zemlje“, navela je Vukićević.

Ona je kazala da će najavljene investicije iz stranih privatnih sektora, takođe, pospješiti rast obje ekonomije.

