EPCG ostvarila rekordnu dobit

Nikšić, (MINA-BUSINESS) – Elektroprivreda (EPCG) je u prvoj polovini godine ostvarila dobit od 106,11 miliona EUR, najveću od osnivanja, saopštili su njeni predstavnici.

„Rekord je utoliko impresivniji ukoliko se zna da je EPCG, u godini ostvarenja takvog rezultata, bila jedina u Evropi koja građanima nije povećavala cijene električne energije, niti je bilo intervencija iz budžeta Crne Gore“, navodi se u saopštenju.

Iz EPCG su dodali da je profit ostvaren u prvih šest mjeseci ove godine više od dva puta veći nego u istom periodu 2018. godine, kada je ostvareno oko 43 miliona.

Ukoliko se posmatraju uporedni podaci, EPCG je 2011. godine zabilježila gubitak od deset miliona EUR, 2012. sa četiri miliona, a 2017. oko sedam miliona EUR.

Poslovni rezultat je 2020. godine za isti period bio oko dva miliona, 2019, 2016. i 2014. oko 13 miliona, dok je 2015. bio oko 12 miliona EUR.

„Kvalitetne poslovne odluke menadžmenta i Odbora direktora, zdrava poslovna vizija, povoljne hidrološke prilike i dobro upravljanje u periodu energetske krize uslovile su kontinuiran napredak i istorijske poslovne rezultate kompanije“, navodi se u saopštenju.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS