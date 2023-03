Predstavili Crnu Goru francuskim medijima i influenserima

Podgorica, Pariz, (MINA-BUSINESS) – Nacionalna turistička organizacija (NTO) učestvovala je prvi put na događaju IMM TravMedia Network u Parizu, koji okuplja predstavnike medija i influensera sa teritorije Francuske.

Iz NTO-a je saopšteno da je riječ o najvećem događaju globalnog umrežavanja, koji povezuje brendove iz oblasti putovanja i turizma sa najuticajnijim medijima i influenserima.

Predstavnice NTO-a su održale preko 20 sastanaka sa predstavnicima najznačajnijih medija u Francuskoj, kao što su TV5 Monde, TF1, Le Figaro Magazine, Le Quotidinenne, Le Piont, Tourmag, Ici&Ailleures, Tour Hebdo i drugi.

Tom prilikom, iskazano je veliko interesovanje za Crnu Goru kao turističku destinaciju i buduću saradnju.

“Mislim da je Crna Gora idealna destinacija za nas Francuze koji volimo sve aktivnosti na otvorenom. Zemlja je veoma egzotična i relativno nam je blizu, tako da bih zaista volio da napravim reportažu o Crnoj Gori i njenim divnim planinama”, poručio je urednik magazina Wider Trail Outdoor, Sylvain Bazin.

Jedan od organizatora događaja, Joanna Golebiowska, istakla je da joj je izuzetno zadovoljstvo zbog učešća NTO-a na ovom prestižnom događaju.

Kako je navela, očekuje da će NTO od ostvarenih kontakata imati benefite.

Tokom događaja, održan je i sastanak sa novinarkom magazina Voyager Ici&Ailleurs, na čijoj se naslovnici tokom 2021. godine našla Crna Gora.

Pored naslovne strane, turistička ponuda Crne Gore predstavljena je na još 28 strana tog magazina, kao rezultat studijske posete koju je organizovala NTO.

Imajući u vidu da je francusko tržište jedno od značajnijih za Crnu Goru, ovaj događaj je, kako smatraju u NTO-u, od velike važnosti kada je u pitanju bolja saradnja sa predstavnicima medija iz Francuske, što će značajno doprinijeti boljoj promociji na ovom tržištu.

