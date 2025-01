Pozvali na bojkot prodavnica u Crnoj Gori

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Alternativa Crna Gora pozvala je građane da u petak bojkotuju supermarkete i prodavnice u državi.

“U petak pozivamo na bojkot supermarketa i prodavnica u Crnoj Gori, svi bez izuzetka, jer ovo nema veze sa politikom, visoke cijene jednako pogađaju sve građane”, navodi se u saopštenju.

Iz Alternative su rekli da je ista akcija sprovedena u susjednoj Hrvatskoj i da je urodila plodom. U Bosni i Hercegovini je takođe najavljena ista akcija za petak.

“Alternativa Crna Gora želi da isto organizuje i u Crnoj Gori”, dodaje se u saopštenju.

Oni smatraju da su cijene enormno visoke i da su vodeći trgovinski lanci međusobnim dogovorom oko formiranja cijena presudno uticali da građani ne osjete povećanje plata i penzija u punom sjaju.

“Da li možemo taj jedan dan da ostavimo politiku po strani, da se ne dijelimo, da svi budemo kao jedno, da im damo do znanja da mi odlučujemo”, pitali su iz Alternative.

