Ponovno otvaranje kineskih granica šansa za oporavak crnogorskog turizma

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Ponovno otvaranje granica Kine za turistička putovanja zasigurno će imati značajan uticaj na Crnu Goru, posebno imajući u vidu da su kineski turisti bili među najbrojnijim prije pandemije, saopštio je ministar ekonomskog razvoja i turizma, Goran Đurović.

Kina je, nakon trogodišnjeg zatvaranja zbog pandemije koronavirusa, ponovo otvorila granice za strane turiste i obnovila izdavanje svih viza. Takođe, kineski građani ponovo mogu da putuju u inostranstvo turistički.

Sve će to, smatra Đurović, doprinijeti oporavku turizma u Crnoj Gori, a ujedno i ojačati saradnju dvije zemlje, prenosi portal RTCG.

“Očekuje se da će ova promjena doprinijeti oporavku turizma u Crnoj Gori i privući ponovno značajan broj kineskih posjetilaca. To će donijeti ekonomsku korist i podršku lokalnim turističkim industrijama, kao i promovisati međukulturalnu razmjenu i saradnju između Kine i Crne Gore”, rekao je Đurović u razgovoru za China Media Group.

On je kazao da je veoma zadovoljan što će Crna Gora ponovno biti na mapi putovanja, posebno za kineske turiste.

“Učinićemo sve što je u našoj moći da pojačamo promociju Crne Gore u Kini i privučemo još više posjetilaca. Nadamo se da će ova ponovna povezanost donijeti brojne benefite i uspostaviti još snažnije veze između naše dvije zemlje”, naveo je Đurović.

A da su kineski turisti raspoloženi da dolaze u Crnu Goru, pokazuju i brojke. Prema podacima koje nam je predočio Đurović, zaključno sa aprilom, u Crnoj Gori je boravilo 8,28 hiljada turista iz Kine.

“To predstavlja značajan rast od čak 400 odsto u odnosu na prethodnu godinu, te ostvarenje od 78 odsto u odnosu na 2019. godinu. Ovaj porast broja gostiju iz Kine pruža pozitivne pokazatelje za turističku industriju Crne Gore. Takođe, tokom tog perioda ostvareno je ukupno 16,14 hiljada noćenja, što predstavlja rast od 350 odsto u odnosu na 2022. godinu i 20 odsto u odnosu na 2019. godinu. Ovi podaci ukazuju na sve veći interes turista iz Kine za posjetu Crnoj Gori”, objasnio je Đurović.

Prema riječima Đurovića, Kina je jedna od vodećih svjetskih sila i njihova zainteresovanost za saradnju sa Crnom Gorom je izuzetno ohrabrujuća.

“Saradnja između Kine i Crne Gore, osim turizma, mogu obuhvatiti investicije, ekonomiju, digitalnu ekonomiju, zelenu energiju, mala i srednja preduzeća, drvnu industriju i eksploataciju uglja. Takođe, primjetno je da su postojali konkretni projekti i inicijative u ovim oblastima, kao što su osnivanje Radne grupe za investicionu i ekonomsku saradnju, promovisanje investicione saradnje u oblasti zelene energije i digitalne ekonomije, kao i interesovanje kompanija za saradnju u drvnoj industriji i eksploataciji uglja”, kazao je Đurović upitan o mogućim oblicima saradnje između dvije zemlje.

On je naveo da, prema evidenciji Centralnog registra privrednih subjekata, u Crnoj Gori trenutno posluje oko 170 kineskih kompanija u različitim sektorima.

“Sa zadovoljstvom možemo dodati da se očekuje povećanje robne razmjene između Kine i Crne Gore, posebno kada je u pitanju izvoz hrane i vina. Osim toga, jedan od važnih projekata koji je u toku je izgradnja bulevara Jaz Tivat, što će unaprijediti infrastrukturu i olakšati kretanje u tom regionu”, naveo je Đurović.

Kada je u pitanju izgradnja auto-puta, te potencijalna saradnja sa Kinom, Đurović kaže da će Vlada razmotriti sve mogućnosti za nastavak gradnje auto-puta, uključujući i partnerstvo s Kinom.

“Poziv će biti otvoren za sve kompanije, a izbor će biti napravljen na temelju najbolje ponude. Cilj Vlade je da se gradnja završi što prije kako bi se unaprijedila infrastruktura i olakšao promet. Takođe, Vlada će pažljivo procijeniti sve aspekte prije donošenja konačne odluke”, rekao je Đurović.

Govoreći o uslovima koji bi bili prihvatljivi crnogorskoj strani, Đurović je kazao da oni zahtijevaju analizu više modela kako bi se došlo do najbolje ponude.

“Kada je u pitanju nastavak saradnje izgradnje auto-puta u Crnoj Gori, uslovi koji bi bili prihvatljivi crnogorskoj strani pažljivo će se razmatrati. Odluka o tim uslovima često zahtijeva analizu više modela kako bi se utvrdilo koji je najbolji za interese građana, države i ostalih relevantnih faktora. Vlada Crne Gore će na kraju donijeti odluku koja će voditi ka najoptimalnijem i najkorisnijem rezultatu za sve uključene strane. Važno je da se ova odluka donese pažljivo i uzimajući u obzir sve relevantne faktore kako bi se obezbijedila dugoročna održivost za zemlju, njene građane kao i posjetioce”, rekao je Đurović.

On je kazao da naziv “projekat vijeka” kako zovu auto-put, zaista jeste opravdao svoj naziv.

“Projekat izgradnje auto-puta zaista ima nemjerljiv značaj za turizam i sve faktore. Otvaranjem auto-puta, mnogi potencijali su se aktivirali, posebno u pogledu povezivanja sa Beogradom i zemljama u regionu. Kada se auto-put napokon spoji, očekuje se da će znatno olakšati putovanja i doprinijeti ekonomskom razvoju. Stoga, moguće je smatrati ga projekatom vijeka, s obzirom na njegov pozitivan uticaj na različite aspekte društva”, zaključio je Đurović.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS