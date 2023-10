Pojačati napore na usklađivanju zakonodavstva

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Evropska komisija je pozvala Crnu Goru da pojača napore posebno na usklađivanju zakonodavstva, jer postoje važni nacrti zakona, na primjer u sektoru ribarstva i akvakulture, koji čekaju u parlamentu od 2019. godine, zbog političke nestabilnosti u zemlji.

U Briselu je ranije danas održan 16. sastanak Pododbora EU-Crna Gora za poljoprivredu i ribarstvo kako bi se sagledala dešavanja u sektorima poljoprivrede, ruralnog razvoja, ribarstva i akvakulture koja su se desila u protekloj godini.

Pododborom su, kako je saopšteno iz Generalnog sekretarijata Vlade, kopredsjedavali zamjenica šefa Jedinice za Crnu Goru i Srbiju u Generalnom direktoratu EK za susjedsku politiku i politiku proširenja, Sindi van den Boogert i generalna direktorica Direktorata za ruralni razvoj u Ministartsvu poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Andrijana Rakočević.

Evropska komisija je iskoristila priliku da podvuče važnost formiranja novog parlamenta i nove vlade, osnažnih da preduzmu reforme vezane za EU u najkraćem mogućem roku, posebno s obzirom na važnost proširenja na agendi EU.

Iz EU su poručili da tempo napretka pristupanja Crne Gore određuje Crna Gora i stoga je od suštinskog značaja da napredujemo u ispunjenju završnih mjerila. Osvrnuli su se i na novi Plan rasta za Zapadni Balkan čije pokretanje ima cilj ubrzanje približavanja ekonomskih performansi Crne Gore i EU i ubrzanje mjera strukturalnih reformi.

Što se tiče poljoprivrede i ruralnog razvoja, van den Boogert je podvukla važnost nastavka implementacije IPARD II sa najvišim prioritetom kako bi se izbjegla dalja izdvajanja sredstava i da bi se što prije započelo sa implementacijom IPARD III programa, koji donosi ogromne mogućnosti poljoprivrednicima i poljoprivredno prehrambenom biznisu.

Rakočević, koja je koopredsjedavajuća Podobora sa crnogorske strane, navela je da je Crna Gora u potpunosti posvećena radu na zatvaranju završnih mjerila, iako je situacija u Crnoj Gori u ovom trenutku izazovna.

Rakočević je napomenula da Crna Gora doprinosi razvoju poljoprivrede i ruralnog razvoja, kao i da podstiče konkurenciju među proizvođačima hrane. Informisala je i da je Vlada Crne Gore između dva Pododbora usvojila dva važna dokumenta za crnogorsku poljoprivredu, a to su Strategija poljoprivrede i ruralnog razvoja sa Akcionim planom i IPARD III program.

Ona je kazala da je usvajanjem ovih dokumenata put crnogorske posvećenosti je vrlo jasan kada je riječ o ispunjavanju završnih mjerila.

Zamjenica šefa misije Crne Gore pri EU Anđelka Rogač predstavila je prioritete Crne Gore u okviru procesa pristupanja Evropskoj uniji, i iskazala očekivanje da će Crna Gora iskoristiti obnovljen fokus Evropske komisije i država članica na politici proširenja. U vezi sa pregovaračkim poglavljima 11, 12 i 13, potvrdila je posvećenost Crne Gore što skorijem ispunjavanju završnih mjerila.

