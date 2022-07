PKCG u završnoj fazi osnivanja Centra za digitalnu transformaciju

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Privredna komora (PKCG) je u završnoj fazi osnivanja Centra za digitalnu transformaciju, koji će nuditi savjetodavnu pomoć, prije svega malim i srednjim preduzećima, koja čine više od 98 odsto crnogorske ekonomije, saopštio je njen potpredsjednik, Pavle D. Radovanović.

“Zadovoljstvo je što su naše brojne članice iz ICT sektora spremne da doprinesu radu Centra”, rekao je Radovanović na sastanku potpredsjednika i generalnih sekretara članica Asocijacije evropskih komora (Eurochambres) u Berlinu.

On je kazao da je PKCG, kroz jedan od projekata finansiranih iz sredstava EU, razvila alat za samoprocjenu nivoa digitalne transformisanosti kompanija i nivoa digitalnih kompetencija pojedinaca.

Radovanović je naveo da, uz procjenu stepena znanja, ta platforma nudi i online časove u oblastima za koje se u svakom pojedinačnom slučaju procijeni da je potrebno proširiti znanje.

Kada je riječ o zelenoj ekonomiji, on je kazao da je PKCG još prije pandemije započela izradu Mape puta Crne Gore ka cirkularnoj ekonomiji.

“Ovaj dokument, koji uključuje sve aktere u društvu, treba da posluži kao orijentir i glavni vodič na putu ka ekološkoj i prosperitetnoj Crnoj Gori”, poručio je Radovanović i dodao da se unutar Komore kadar obučava i za pružanje konsultantskih usluga za mikro, mala i srednja preduzeća u oblasti prelaska sa linerne na cirkularnu i zelenu ekonomiju.

Iz PKCG je saopšteno da je na sastanku u Berlinu razgovarano o ulozi komora u aktuelnom trenutku, kao i o tome kako one mogu da pomognu da se biznisi prilagode izazovima sa kojim se suočavaju ekonomije širom Evrope, te kako njihov glas može snažnije uticati na donosioce političkih odluka.

Posebna tema bila je prilagođenost komora budućem djelovanju, a prilikom diskusije razmotreno je u kojoj mjeri su te poslovne asocijacije spremne da prilagode organizacionu i upravljačku strukturu postpandemijskom radu i izazovima koje nameću digitalna i zelena tranzicija.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS