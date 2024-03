Optimisti nakon sastanka sa Gjeloshajem

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Predstavnici bivših radnika metalsko-rudarskog sektora, koji su danas protestovali ispred Vlade, zadovoljni su razgovorom koji su obavili sa ministrom ekonomskog razvoja, Nikom Gjeloshajem.

Bivši radnici metalsko-rudarskog sektora danas su protestovali ispred Vlade, jer im ni nakon tri mjeseca od usvajanja potrebnih zakonskih rješenja, još nije uplaćen nedostajući beneficirani radni staž, prenosi portal RTCG.

Predstavnik radnika, Željko Peruničić, kazao je za Radio Crne Gore da ih je primio Gjeloshaj i da su blagi optimisti da će se njihov problem riješiti.

Leks specijalis, usvojen krajem prošle godine za 50-ak radnika metalsko-rudarskog sektora, trebalo je da omogući prijevremeni odlazak u penziju po olakšanim uslovima. Tri mjeseca je prošlo od usvajanja potrebnih zakonskih rješenja, a radnicima još nije uplaćen beneficiran radni staž.

“Imali smo sastanak sa Gjeloshajem, koji je pokazao odgovornost prema našem problemu. Razgovor je bio sadržajan, pokazao je razumijevanje i prepoznavanje problema. Mi smo ga upoznali sa naše strane o problematici. Radi se o cifri od najviše oko 80 hiljada EUR, koja je potrebna da bi ovi ljudi ostvarili pravo na odlazak u penziju”, rekao je Peruničić.

On je naveo da je Gjeloshaj pokušao da kontaktira ministricu rada i socijalnog staranja, Naidu Nišić, ali je ona bila nedostupna.

“Međutim, on je preuzeo obavezu da će u dogovoru sa nama i sa njom pokušati ovaj problem da se riješi”, kazao je Peruničić.

Peruničić je saopštio da je za radnike ovo životno pitanje, podsjećajući da je zakon ograničen, te da traje do kraja ove godine.

Nakon sastanka, kako je rekao Peruničić, optimisti su, te vjeruju da će se problem riješiti.

“Ja sam blagi optimista, a tako su i radnici koji su bili danas ispred Vlade shvatili ovo kao jednu vrstu nekog pomaka da bi se ovaj problem riješio”, rekao je Peruničić.

Od borbe za svoja prava radnici neće odustati, a nakon današnjeg sastanka u Vladi, vjeruju da do radikalizacije protesta neće doći.

