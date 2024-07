Oprez na početku sedmice

Njujork, London, (MINA-BUSINESS) – Na Wall Streetu se u ponedjeljak trgovalo oprezno, jer ulagači ne žele da riskiraju uoči novih podataka o inflaciji, izvještaja predsjednika Fed-a, Jeromea Powella i prvih kvartalnih poslovnih rezultata kompanija i banaka.

Dow Jones indeks oslabio je 0,08 odsto na 39.344 boda, dok je S&P 500 porastao 0,1 odsto na 5.572 boda, a Nasdaq 0,28 odsto na 18.403 boda, prenosi Hrportfolio.

Mali pomaci indeksa posljedica su opreza ulagača uoči novih podataka o inflaciji u Sjedinjenim Američkim Državama (SAD).

U četvrtak će biti objavljen izvještaj o potrošačkim, a u petak o proizvođačkim cijenama u junu.

Ulagači se nadaju daljem popuštanju inflatornih pritisaka, što bi američkoj centralnoj banci otvorilo prostor za smanjenje kamatnih stopa.

Podaci o zapošljavanju u SAD-u, objavljeni u petak, pokazali su da tržište rada postupno slabi, što bi moglo dovesti do smanjenja pritiska na rast plata i potrošnje, a to bi dovelo do slabljenja inflatornih pritisaka.

Zahvaljujući tome, na tržištu su ojačale špekulacije da će Fed smanjiti kamatne stope već u septembru.

Ipak, čelnici Fed-a posljednjih mjeseci poručuju da je inflacija i dalje iznad ciljanih nivoa od dva odsto i da treba biti strpljiv po pitanju smanjenja kamata.

Zbog toga će se ove sedmice pažljivo pratiti izvještaje predsjednika Fed-a Jeromea Powella u Kongresu o situaciji u privredi.

Uz to, krajem sedmice počinje sezona objave kvartalnih poslovnih rezultata kompanija i banaka.

Analitičari procjenjuju da je zarada po dionici kompanija iz sastava S&P 500 indeksa u drugom tromjesečju u prosjeku porasla 10,1 odsto, nakon 8,2-odstotnog rasta u prethodnom kvartalu.

Na evropskim berzama cijene dionica su pale. Londonski FTSE indeks oslabio je 0,13 odsto na 8.193 boda, dok je frankfurtski DAX skliznuo 0,02 odsto na 18.472 boda, a pariski CAC 0,63 odsto na 7.627 bodova.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS