OPEC podigao cijene nafte iznad 82 USD

Njujork, London, (MINA-BUSINESS) – Cijene nafte porasle su u ponedjeljak na međunarodnim tržištima iznad 82 USD budući da su trgovce ohrabrile procjene vodećih proizvođača o potražnji, nadjačavši zabrinutost zbog znakova posustajanja u Sjedinjenim Američkim Državama (SAD) i Kini.

Na londonskom tržištu cijena barela je nakon podne bila 73 centa viša nego na zatvaranju trgovine prošli petak i iznosila je 82,16 USD. U gotovo istom iznosu barel je poskupio i na američkom tržištu gdje se njime trgovalo po 77,87 USD, prenosi Hina.

Na kraju prošle sedmice podsticaj cijenama bila je izjava Iraka da bi Organizacija zemalja-izvoznica nafte (OPEC) i njeni saveznici, uključujući Rusiju, trebalo da dodatno smanje snabdjevanje.

Saudijska Arabija i Rusija potvrdile su prošlu sedmicu da će i u decembru na tržište plasirati 1,3 miliona barela manje, povrh dogovorenog smanjenja na nivou OPEC+ kako bi se stabilizovale cijene.

U petak raspoloženje su obilježila nagađanja da bi Saudijska Arabija mogla smanjivati snabdjevanje i u prvim mjesecima naredne godine, zasjenivši pokazatelje slabe potražnje u SAD-u i Kini.

Podaci udruženja proizvođača API pokazali su snažan rast zaliha u pretprošloj sedmici, gotovo 13 miliona barela. Vlada je odgodila objavu podataka i procijenila da će se potrošnja u ovoj godini blago smanjiti, 300 hiljada barela dnevno.

U narednoj godini potrošnja benzina po stanovniku spustiće se na najniži nivo u 20 godina, procijenilo je američko ministarstvo energetike.

Kineski izvoz je pao u oktobru, potrošačke su cijene oslabile, a rafinerije su od Saudijske Arabije tražile manje nafte za prosinac, što je raspirilo bojazni da bi oporavak privrede od posljedice pandemije mogao posustati.

“Investitori su više usredsređeni na slabu potražnju u SAD-u i Kini, strah od mogućih poremećaja u snabdjevanju zbog sukoba Izraela i Hamasa malo je popustio”, objasnio je Hiroyuki Kikukawa iz NS Tradinga.

U ponedjeljak OPEC je za pad cijena u protekloj sedmici okrivio špekulante, ustvrdivši da su fundamenti tržišta i dalje jaki. Grupa je blago povisila procjenu rasta globalne potražnje u ovoj godini i potvrdila relativno visoku prognozu za narednu godinu.

Tržišta budno prate i moguće znakove ponovnog zaoštravanja monetarne politike SAD-a nakon što je predsjednik centralne banke, Jerome Powell prošlu sedmicu izjavio da bi mogli ponovo povećati kamatne stope ako se inflacija ponovo otme kontroli.

OPEC je u odvojenom izvještaju objavio da je barel korpe nafte njegovih članica u petak poskupio 49 centi, na 83,71 USD.

