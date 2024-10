NTO jača poziciju Crne Gore na turističkom tržištu Njemačke

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Nacionalna turistička organizacija (NTO) je u saradnji sa Njemačkim turističkim udruženjem (DRV), organizovala webinar za njemačke turističke agencije i turoperatore, što, kako je ocijenjeno, doprinosi jačanju pozicije Crne Gore na tuističkom tržištu Njemačke.

Iz NTO je saopšteno da je taj webinar bio posvećen predstavljanju Crne Gore i najnovijih trendova u turizmu, uključujući avio linije, smještajne kapacitete i buduće projekte koji će unaprijediti turističku ponudu zemlje.

Na webinaru je učestvovalo oko 150 ključnih njemačkih turističkih agencija i turoperatora, te je ovo bila odlična prilika za prezentovanje cjelokupne turističke ponude Crne Gore.

Diskusija je obuhvatila teme poput saobraćajne dostupnosti atrakcijama u destinaciji, unapređenja informisanja o cijenama za narednu sezonu, kao i socijalne i ekološke održivosti. Posebno interesovanje učesnika bilo je usmjereno na organizaciju izleta iz primorskih područja prema sjeveru Crne Gore, što predstavlja veliki potencijal za razvoj turizma u manje poznatim djelovima zemlje.

Menadžerka NTO, Danica Banjević prisustvovala je ovogodišnjem kongresu Njemačkog turističkog udruženja /DRV Hauptstadtkongress/, ključnom događaju njemačke turističke industrije, koji se održao u Berlinu 10. i 11. oktobra.

Ovaj kongres okuplja najvažnije aktere njemačkog turističkog sektora i pruža platformu za razmjenu iskustava, umrežavanje i razgovore o aktuelnim izazovima i prilikama u turizmu.

Na kongresu su istaknute ključne teme koje će oblikovati budućnost turizma u Njemačkoj i globalno.

Predsjednik Njemačkog turističkog udruženja, Norbert Fiebig, osvrnuo se na važnosti sigurnosti putnika kroz Njemački fond za putno osiguranje (DRSF), reforme EU direktive o paket-aranžmanima, izazove prekomjernog turizma, te rastućeg nedostatka kvalifikovane radne snage u turističkom sektoru.

Uprkos izazovima, Fiebig je istakao odlične rezultate u 2023/2024. godini, te da Njemačka sada drži 48 odsto tržišta organizovanih putovanja, sa 40 odsto svih paket-aranžmana u Evropskoj uniji, što predstavlja rast od osam odsto u broju putnika u odnosu na prethodnu godinu. Takvi rezultati potvrđuju značaj njemačkog tržišta za globalnu turističku industriju, uključujući Crnu Goru, koja privlači sve veći broj njemačkih turista.

Događaj je okupio visoke političare, uključujući ministra pravde Marca Buschmanna, ministra ekonomije Roberta Habecka i kandidata CDU-a za kancelara, Fridricha Merza.

Prisustvo na ovom kongresu omogućilo je NTO sticanje vrijednih uvida u najnovije trendove i prilike na njemačkom tržištu, koje je jedno od vodećih turističkih tržišta u svijetu.

Na marginama kongresa ostvareni su kontakti sa ključnim akterima njemačkog turističkog sektora, što otvara nove mogućnosti za unapređenje saradnje i promociju Crne Gore kao atraktivne destinacije.

Ovaj događaj je nastavak uspješne saradnje između NTO i Njemačkog turističkog udruženja, koja je započeta organizacijom DRV Destination Foruma u Crnoj Gori.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS