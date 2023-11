NP Biogradska gora od sjutra zatvoren za posjete

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Nacionalni park (NP) Biogradska gora biće zatvoren za posjete od sjutra do 1. maja naredne godine, saopšteno je iz Nacionalnih parkova Crne Gore (NPCG).

„NP Biogradska gora zatvara svoje kapije za posjete od sjutra do 1. maja naredne godine, da se ne bi uznemiravao bogat životinjski svijet tokom zimskih mjeseci“, navodi se u saopštenju.

Direktorica NP Biogradska gora, Marija Dulović, kazala je da zaštita prirode i njenih ekosistema predstavlja primarni cilj kojem su beskompromisno posvećeni.

„Sva divljač iz parka u ovom periodu polako se spušta ka Biogradskom jezeru i želimo da se na ovaj način izbjegne uznemiravanje životinjskog svijeta, kao i eventualne nezakonite radnje”, rekla je Dulović.

Ona je dodala da park može biti otvoren i ranije, što će prije svega zavisiti od sniježnog pokrivača i vremenskih uslova.

Iz NPCG su istakli da je, u skladu sa preporukama Planinarskog saveza, tokom zimske sezone na snazi zatvaranje sistema pješačko-planinarskih i biciklističkih staza zbog vremenskih uslova, a koje se odnose, u najvećoj mjeri, na bezbjednost posjetilaca.

„Tokom zimskih mjeseci, posjetiocima nacionalnih parkova na raspolaganju su Centri za posjetioce u kojima će se interpretirati teme vezane za prirodne vrijednosti i kulturnu baštinu nacionalnih parkova Crne Gore“, kaže se u saopštenju.

Navodi se da će se, kada to vremenski uslovi omoguće, organizovati promotivne šetnje krpljama.

Iz NPCG upozorili su da se tokom zimskog perioda ne preporučuje planinarenje brojnim vrhovima, osim kada to visina snijega omogući šetnje krpljama, kao što je Staza od Crnog jezera do Savinog kuka.

Oni su rekli da je, prije kretanja na put, neophodno da se posjetioci detaljno informišu o prohodnosti i stanju na putevima i vremenskim prilikama.

„NP Skadarsko jezero će i tokom zimskih mjeseci organizovati u Centrima za posjetioce na Vranjini i Virpazaru edukativne radionice za učenike u cilju obilježavanja važnih ekoloških datuma“, navodi se u saopštenju.

