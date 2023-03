Novi udar Vlade na džep potrošača

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Nevladina organizacija (NVO) Ugostitelji Crne Gore iznenađena je odlukama Vlade da predloži, a potom i Skupštine koja je usvojila set finansijskih i poreskih zakona, a da se pritom ne konsultuju sa predstavnicima privrede.

“Ovo je još jedan dokaz da nadležni u ovoj državi ne uvažavaju privatni sektor koji finansira javnu upravu”, navodi se u saopštenju.

Iz te NVO su rekli da će povećanje akciza na određene proizvode dovesti do rasta cijena i time se svjesno povećava inflacija koja je prošle godine u našoj zemlji bila najveća u regionu.

“Neshvatljivo je da država, umjesto da suzbija inflaciju, ona nepromišljenim odlukama samo povećava i na taj način otvara prostor za sivo tržište protiv koga se, navodno, godinama borimo”, dodaje se u saopštenju.

Čestim izmjenama akcizne politike Crna Gora je, kako su rekli, postala država sa najvećim nametima u regionu.

“Od nekada konkurentne destinacije danas smo zemlja koja polako gubi trku sa konkurencijom”, rekli su iz NVO.

Posebno ih, kako su naveli, čudi to što je ovaj set zakona usvojen upravo u trenutku kada se polako počelo sa pripremama ljetnje turističke sezone od koje ista ta Vlada očekuje mnogo.

“Zato žalimo što će se zbog ovakvih odluka teret prebaciti na potrošače jer će oni morati da plaćaju skuplje određene proizvode”, navodi se u saopštenju.

Posebno žale, kako su zaključili, zbog toga što donosioci odluka nikako da shvate da prilikom donošenja zakona, pravila i procedura koji se tiču poslovanja privrede treba da čuju glas privatnog sektora.

