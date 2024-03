Najavljene niže kamatne stope na kredite za stanovništvo

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Banke će tokom marta, a neke već od naredne sedmice, ponuditi niže kamatne stope na kredite građanima, dogovoreno je danas na sastanku guvernerke Centralne banke (CBCG) Irene Radović i uprave banaka koje posluju u Crnoj Gori.

“Imajući u vidu izazove sa kojima se suočavaju crnogorski građani i sa namjerom da doprinese očuvanju njihovog životnog standarda, CBCG je pokrenula, a poslovne banke podržale, inicijativu za snižavanje kamatnih stopa na kredite za građane”, navodi se u saopštenju CBCG.

Radović je kazala da vjeruju da će, osim povoljnosti za građane, ponuđene kreditne linije sa nižim kamatnim stopama podstaći jačanje tržišne konkurencije, što će otvoriti prostor za dodatne korekcije cjenovne politike banaka.

Predsjednik Udruženja banaka Crne Gore (UBCG) i predsjednik uprave Erste banke, Aleksa Lukić, iskazao je zadovoljstvo inicijativom CBCG i istakao da su sve banke podržale ovu akciju, želeći da osnaže povjerenje svojih klijenata i potvrde svoju društvenu odgovornost.

Kao predstavnik uprave Erste banke, Lukić je saopštio da će ova banka ponuditi novi set proizvoda po izuzetno povoljnim kamatnim stopama, poput kredita za mlade bračne parove koji rješavaju svoje stambeno pitanje po kamatnoj stopi od 3,99 odsto.

“Takođe ćemo obezbijediti atraktivnije kamatne stope za penzionere, čak 1,5 odsto niže od postojećih, dok će svim građanima biti ponuđeni potrošački krediti obezbijeđeni hipotekom po kamatnoj stopi od 5,99 odsto u odnosu na trenutnih 6,79 odsto“, precizirao je Lukić.

Predsjednik uprave Crnogorske komercijalne banke (CKB), najveće banke na crnogorskom tržištu, Tamaš Kamaraši, kazao je da će ta banka partnerski podržati svaki predlog koji može doprinijeti dobrobiti građana i zajednice.

On je dodao da će CKB banka već u martu mladima do 30 godina ponuditi stambene kredite sa fiksnom kamatnom stopom i do 4,49 odsto, dok će za ostale klijente zadržati najdužu ročnost, najbolju fiksnu kamatnu stopu i uslove osiguranja.

U dijelu gotovinskih kredita, CKB banka će kreirati posebnu ponudu za ročnosti do šest godina i uporedo pripremiti niz novih povoljnosti za penzionere.

Predsjednik uprave NLB banke, Martin Leberle, istakao je da će se rezultati sastanka osjetiti već od naredne sedmice, kada će ta banka ponuditi niže kamatne stope na proizvode namjenjene građanima, koji uključuju stambene i gotovinske kredite.

Na sastanku je bilo riječi i o aktuelnim dešavanjima i trendovima u bankarskom sektoru, kao i o planovima za naredni period.

“Konstatovano je da banke predstavljaju najstabilniji i najuređeniji dio crnogorske privrede, čije poslovanje karakteriše dobra regulacija tržišta, visoka likvidnost i adekvatna kapitalizovanost”, dodaje se u saopštenju.

Radović je saopštila i da Centralna banka uvodi praksu redovnih sastanaka sa bankama, što će predstavljati platformu za otvorenu diskusiju o svim izazovima sa kojima se bankarski sektor susreće.

„Na ovaj način dodatno ćemo unaprijediti naš odnos i postići zajedničke ciljeve – osiguranje dugoročne finansijske stabilnosti i stvaranje preduslova za dinamičniji ekonomski razvoj i unapređenje životnog standarda građana“, zaključila je Radović.

