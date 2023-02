Morsko dobro nije pokrenulo raskid ugovora

Budva, (MINA-BUSINESS) – Javno preduzeće Morsko dobro nije nikada pokrenulo postupak predviđen zakonom za raskid dva ugovora po kojima Dukley Marina koristi Luku Budva, saopšteno je Pobjedi iz Stratex grupe, u okviru koje posluje Dukley Marina.

“Formalno-pravno, postoje čak dva ugovora koja daju pravo Dukley Marini na upravljanje lukom Budva, najmanje do aprila 2027. godine. Međutim, Vlada kao vlasnik i Opština Budva se sa tim ne slažu. To je vrlo loša atmosfera za ovaj složeni posao i zbog toga smo predložili sporazumni raskid ugovora”, saopšteno je iz Stratex grupe u odgovorima koje je podgoričkom listu poslao njihov advokat Dragan Prelević.

Na sjednici Vlade održanoj 9. februara odlučeno je da Morsko dobro obavijesti Dukley Marinu o raskidanju ugovora o korišćenju Luke Budva i da im se da rok od sedam dana da je oslobode, kako bi njom, do završetka procedure za dodjelu koncesije, upravljala budvanska opština. Vlada je na toj sjednici sjednici dala saglasnost na predlog sporazuma o ustupanju na korišćenje Luke Budva, koji su zaključili Morsko dobro i Opština Budva.

“To je državna imovina. Vlada i Opština imaju pravo da urede korišćenje ovog resursa. Čitava poenta je da postoji zakupac i da je elementarni red da se prvo sa njim riješe odnosi”, rekli su iz Stratex grupe.

Odgovarajući na pitanje Pobjede da li će Dukley Marina, odnosno Stratex grupa, dozvoliti da Opština Budva preuzme korišćenje Luke Budva, saopšteno je da će se Dukley Marina povinovati svakoj eventualnoj sudskoj odluci o raskidu udovora ili sporazumu strana.

“Ukoliko primopredaja bude prijateljska, a mi se tome nadamo, nijedan klijent neće trpjeti nikakve negativne posljedice”, istakli su iz Stratex grupe.

Iz Morskog dobra i Opštine Budva u prethodna dva dana nijesu odgovorili na pitanja Pobjede da li je Morsko dobro obavijestilo Dukley Marinu o raskidanju ugovora o korišćenju Luke Budva, kao ni da li će i kada upravljanje Lukom Budva preuzeti Opština Budva i na osnovu koje i čije odluke. Nije odgovoreno ni na pitanje da li bi se i kako to odrazilo na korisnike usluga, te da li bi ugovori sa korisnicima i dalje važili, odnosno što će biti sa jahtama koje su na zimskom vezu.

Ministarka ekologije, prostornog planiranja i urbanizma Ana Novaković-Đurović je 9. februara kazala da je Morsko dobro u januaru tražilo saglasnost Vlade za ustupanje Luke Budva.

“Privredni sud je usvojio prigovor Morskog dobra i ukinuo prethodno donesenu privremenu mjeru koja je branila korišćenje dijela izgrađene obale i akvaprostora Luke Budva do završetka spora”, rekla je tada Novaković-Đurović i konstatovala da su se time stekli uslovi da se luka ustupi na korišćenje Opštini do završetka koncesionog postupka.

