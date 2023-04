Kvalitetnim radom do rekordnih rezultata već u prvom kvartalu

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Uprava za gazdovanje šumama i lovištima je na nedavno raspisanom prvom javnom pozivu za davanje šuma na korišćenje prodajom drveta u dubećem stanju za ovu godinu, prodala oko 60 odsto ukupne drvne mase koja je bila predmet poziva.

Ostvareni prihod po osnovu koncesione i posebne naknade iznosi blizu devet miliona EUR.

„S obzirom na to da smo iz kraja prethodne godine prenijeli oko pet miliona EUR, za koje su zaduženja urađena u prošloj godini, a čije rate dospijevaju na naplatu u ovoj, planirani realni i potpisani trenutni prihod već sada iznosi oko 14 miliona EUR, što predstavlja rekordni poslovni rezultat koji je Uprava ikada ostvarila“, navodi se u saopštenju.

Vršilac dužnosti direktora Uprave, Armin Mujević, rekao je da su posebno ponosni na činjenicu da je ta institucija napornim, kvalitetnim i odgovornim radom poslije samo tri ovogodišnja mjeseca, nadmašila planirani prihod za ovu godinu, koji će do kraja godine iznositi mnogo više.

Iz Uprave su istakli da je na osnovu Odluke o davanju šuma u državnoj svojini na korišćenje prodajom drveta u dubećem stanju, koju je usvojila Vlada, planirano da očekivani minimalni prihodi po ovom osnovu iznose 9,87 miliona EUR, a nakon prvog javnog poziva već je taj plan nadmašen.

„Takođe, implementacijom Programa gazdovanja šumama za ovu godinu, planirani prihod u budžetu projektovan je na 12,29 miliona EUR, a nakon svega tri mjeseca, on već sada iznosi oko 14 miliona i do kraja godine biće mnogo veći, što predstavlja apsolutni rekord, s obzirom na to da je prošla godina, u kojoj je prihod iznosio 9,7 miliona EUR, do sada bila rekordna godina“, dodaje se u saopštenju.

Uprava za gazdovanje šumama i lovištima je, prema riječima njenih predstavnika, ponosna na dosadašnje poslovne rezultate.

Kako su rekli, pokazalo se da zajedničkim i kvalitetnim radom i stručnim znanjem Uprave i njenih područnih jedinica, uz nesebičnu podršku resornog Ministarstva, ali i uprava policije, za inspekcijske poslove, prihoda i carina i drugih usko vezanih subjekata, mogu ostvariti odlični razultati na svim poljima i rješiti probleme koji su godinama unazad opterećivali šumarski sektor.

„U narednom periodu nastavljamo još intenzivnijim tempom, jer želimo da kroz odgovorno, održivo, ekološki prihvatljivo i ekonomski isplativo gazdovanje šumama podignemo sektor šumarstva na nivo koji zaslužuje i postignemo rekordne rezultate koji će biti primjer odgovornog i kvalitetnog poslovanja“, zaključuje se u saopštenju.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS