Kampanja Snaga je u nama promovisana na kolašinskom snijegu

Kolašin, (MINA-BUSINESS) – Privredna komora (PKCG) promovisala je danas na skijalištu Kolašin 1600 kampanju Snaga je u nama, doprinoseći i na taj način uspješnom nastavku zimske sezone, uz promociju turističkih centara.

Iz PKCG su organizovali posjetu privrednika i predstavnika medija skijalištu Kolašin 1600.

“Uz zabavni program i sjajan ukus domaće hrane, posjetioci su mogli da se upoznaju sa aktivnošću kojom Komora nastoji da širi svijest o veličini, snazi i značaju privrede Crne Gore, poveća povjerenje u kvalitet domaćih proizvoda i usluga, te stimuliše u kontinuitetu i razvoj privrede”, navodi se u saopštenju PKCG.

Prema riječima predsjednice PKCG, Nine Drakić, kampanja Snaga je u nama, obuhvata više elemenata i raznovrsne promotivne aktivnosti.

“Cilj je da skrenemo pažnju na ono što jesu potencijali i mogućnosti naše privrede, a Crna Gora ih ima itekako posebno u oblastima gdje kao zemlja imamo određene komparativne prednosti”, rekla je Drakić.

Prema njenim riječima, jedan od važnijih potencijala jeste naša turistička privreda, a u zimskoj sezoni naša skijališta, u ovom trenutku sa posebnim akcentom na skijalištu Kolašin koje zadobija svoje mjesto ne samo na crnogorskoj turističkoj mapi, nego i šire, sa značajnom posjetom turista iz Albanije, Srbije i Kosova.

Ona je podsjetila da Komora, već drugi mjesec zaredom, sufinansira popularni ski bus koji građane i skijaše vozi ne samo u Kolašin, već na više crnogorskih skijališta.

Iz PKCG su rekli da su brojni građani iskoristili tu povoljnost kojom se, između ostalog, umanjuje gužva u saobraćaju i na parkiralištima skijališta. Ova promotivna akcija nastaviće se i u martu, sve dok ima snijega.

Drakić je kazala da očekuje da će rezultati zimske sezone, koja je u planinskim centrima kasnila zbog nedostatka snijega u januaru, ipak biti dobri jer je posjeta primorskim opštinama tokom tog mjeseca bila bolja od prošlogodišnje.

Direktor Skijališta Kolašin, Bojan Medenica, ocijenio je da se zimska sezona u ovom ski centru intenzivno odvija.

“Mislim da će ova sezona biti makar na nivou prošlogodišnje. Za sada smo prodali 21 hiljadu ski pasova a, poređenja radi, prethodne godine nešto više od 29 hiljada za cijelu sezonu. Bilježimo dobru posjetu gostiju iz regiona, prije svega Srbije i Hrvatske”, kazao je Medenica.

On smatra da su realna očekivanja da će u u godinama koje slijede biti jedan od popularnijih ski centara regiona, ocjenjujući da je saradnja sa Privrednom komorom na projektu ski-basa „pun pogodak“.

U okviru manifestacije posjetiocima su dijeljeni vaučeri sa 25 odsto popusta za ski-pas i skijaške kape.

Događaju su prisustvovali predstavnici turističkih organizacija, Skijališta Crne Gore, turistički i medijski poslenici, zaposleni u PKCG i drugi posjetioci.

