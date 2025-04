Izmjene zakona u cilju efikasnije naplate prihoda

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Ministarstvo finansija pozvalo je sve zainteresovane da dostave primjedbe i sugestije na Nacrt izmjena i dopuna Zakona o sprečavanju nelegalnog poslovanja, kojima bi trebalo da se uspostavi sistem za efikasnije mehanizme naplate javnih prihoda.

Poziv je objavljen na sajtu tog resora u utorak i traje 20 dana.

Ministarstvo je pozvalo organizacije, udruženja i zainteresovanu javnost da se uključe u javnu raspravu i daju svoj doprinos unapređenju kvaliteta teksta tog akta.

Zakonom o sprječavanju nelegalnog poslovanja, koji je donijet je sredinom 2013. godine, utvrđene su mjere za sprječavanje nelegalnog poslovanja, putem zabrane obavljanja neregistrovane djelatnosti i drugih vidova nelegalnog poslovanja.

Takođe, propisane su i rigorozne kaznene mjere u slučaju nepoštovanja zakona.

„U cilju poboljšanja poreske discipline poreskih obveznika i sprečavanja nelojalne konkurencije, nametnula se potreba za izmjenu važećeg zakona, imajući u vidu da pojedini poreski obveznici, uprkos sprovedenim sankcijama, ponavljaju kršenje propisa, odnosno u više uzastopnih navrata čine iste prekršaje. Utvrđeno je i da pojedini obavljaju djelatnost bez izvršene registracije, suprotno zakonu“, navodi se u oblazloženju.

Izmjenama se predlaže rješenje koje će poreskom organu dati mogućnost da blokira računa preduzećima i preduzetnicima koji nijesu izvršili registraciju, kao i onim firmama koje se nijesu registrovale u Registar stvarnih vlasnika ili bilo kojem drugom u skladu sa zakonom.

„Izmjenama se predlaže rješenje koje će omogućiti poreskim obveznicima da transfer sredstava, osim preko računa otvorenog kod banke, vrše i preko platne institucije, odnosno institucije za elektronski novac, koja ima ododbrenje za pružanje platnih usluga u skladu sa zakonom kojim se uređuje platni promet“, dodaje se u obrazloženju.

Imajući u vidu da su priređivači igara na sreću, prema važećem zakonskom rješenju, bili izuzeti od obaveze određivanja blagajničkog maksimuma, a obavljaju specifičnu djelatnost, predloženim izmjenama predviđeno je da mogu visinu blagajničkog maksimuma da odrede u višem iznosu u odnosu na propisani, samo uz prethodno odobrenje poreskog organa.

