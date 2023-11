Indeksi neznatno porasli

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Neznatni rast indeksa i prometa obilježili su na Montenegroberzi sedmicu u kojoj je Vlada objavila da će emitovati državne zapise u iznosu do 50 miliona EUR.

Pokazatelj vrijednosti deset najboljih kompanija MNSE10 porastao je neznatno na 1.069,47 poena, a MONEX na 15.620,85 boda.

Promet je iznosio 150,84 hiljade EUR i bio je 10,9 odsto veći od prošlosedmičnog.

Vlada je na sjednici u četvrtak saopštila da će emitovati državne zapise u iznosu do 50 miliona EUR u cilju obezbjeđivanja nedostajućih sredstava za finansiranje budžeta za ovu godinu i stvaranja fiskalne rezerve.

“Vlada je zadužila Ministarstvo finansija da sprovede sve potrebne aktivnosti vezane za emisiju ili emisije državnih zapisa u iznosu do 50 miliona EUR do kraja ove godine”, navodi se u saopštenju.

Akcije bjelopoljskog preduzeća Imako porasle su 114,3 odsto na 1,5 EUR, Hipotekarne banke 14,3 odsto na 100 EUR, kao i Crnogorskog elektroprenosnog sistema (CGES) 1,6 odsto na 1,3 EUR.

Jačale su dionice Luke Bar 5,4 odsto na 44,48 centi.

Dionice Elektroprivrede zadržale su se na prošlosedmičnih 5,5 EUR. Ministarstvo energetike i rudarstva pozvalo je sve zainteresovane, koji svojim stručnim kvalifikacijama, dosadašnjim radnim iskustvom i referencama mogu odgovoriti izazovima, da se prijave za poziciju člana Odbora direktora EPCG.

Iz Ministarstva su rekli da je potrebno dostaviti radne biografije, sa planom i vizijom razvoja tog važnog državnog resursa do 6. decembra. Adresa za dostavljanje biografija je [email protected].

Sedmicu je obilježila vijest da bi cijena struje za domaćinstva sa dvotarifnim mjerenjem, prema trenutnoj fazi postupka utvrđivanja, mogla od naredne godine da poraste, uslovljena porastom troškova za nabavku energije za pokrivanje tehničkih gubitaka u sistemu usljed rasta cijena na veleprodajnom tržištu.

Regulatorna agencija za energetiku i regulisane komunalne djelatnosti (REGAGEN) donijela je izvještaj po mišljenjima i primjedbama na izvještaj o analizi dokumentacije po zahtjevu Crnogorskog elektrodistributivnog sistema (CEDIS) za utvrđivanje regulatorno dozvoljenog prihoda i cijena za narednu i 2025. godinu.

Predstavnici regulatora su objasnili da će odluka o utvrđivanju cijena za korišćenje distributivnog sistema električne energije biti donijeta nakon održavanja otvorenog dijela sjednice Odbora REGAGEN, uzimajući u obzir eventualno dostavljene nove argumente, informacije i dokumentaciju na samoj sjednici koja će se održati u ponedeljak.

„Zbog toga, informacije o visini regulatorno dozvoljenog prihoda Crnogorskog elektrodistributivnog sistema (CEDIS) kao i njegovog uticaja na cijene za korisnike distributivnog sistema koje u ovom trenutku dijelimo sa javnošću, nijesu konačne“, navodi se u saopštenju regulatora u vezi sa trenutnim rezultatima obrade zahtjeva CEDIS-a.

Pale su ove sedmice akcije Crnogorskog Telekoma blago na 1,72 EUR. MagentaTV, napredna TV platforma Crnogorskog Telekoma, dobila je desethiljaditog korisnika, saopštili su iz te kompanije.

Telekom je MagentaTV lansirao u septembru ove godine i za manje od dva mjeseca privukao deset hiljada korisnika da pređu na platformu koja u portfoliju usluga Telekoma nakon deceniju i po mijenja Extra TV.

Menadžer službe za multimedijalne sadržaje u Crnogorskom Telekomu, Marjan Popović, kazao je da im je izuzetno drago što su za tako kratko vrijeme u deset hiljada domaćinstava donijeli bolji kvalitet slike, smart TV funkcionalnosti, vrhunske mobilne aplikacije i sveukupno boje korisničko iskustvo, što povrđuje i ogromno interesovanje korisnika.

Oslabile su ove sedmice dionice Svetog Stefana hotela neznatno na 3,9 EUR.

Ove sedmice je saopšteno i da je Centralna banka (CBCG) u prethodnom sedmogodišnjem periodu, uprkos brojnim izazovima koji su uzrokovali ogromnu neizvjesnost, ostvarila izuzetne rezultate rada.

Na sjednici Savjeta CBCG, kojom je predsjedavao guverner Radoje Žugić, analizirano je aktuelno stanje bankarskog sektora u Crnoj Gori i rad CBCG u prethodnom sedmogodišnjem periodu.

„Članovi Savjeta konstatovali su da je CBCG, uprkos izazovima koji su obilježili prethodni period, a koji su uzrokovali ogromnu neizvjesnost i naglasili brojne rizike, među kojima i rizike po finansijsku stabilnost, imala izuzetne rezultate rada. Ovo potvrđuju izvještaji međunarodnih institucija, poput Međunarodnog monetarnog fonda (MMF), Svjetske banke (SB) i Evropske komisije (EK)“, navodi se u saopštenju.

Montenegroberza je obavila vanrednu reviziju berzanskog indeksa MONEX, zbog isključenja akcija Prve banke sa Prime tržišta i uključenja na MTP ME Sustainable.

Nakon izvršene revizije, u sastav indeksa MONEX uvrštene su dvije nove kompanije i to Centar za odmor, rekreaciju i liječenje Igalo i Industriaimport-industrijaimpex Podgorica.

Iz indeksne korpe su isključene su akcije Prve banke, Lutrije Crne Gore, Centrojadrana Bar i Društva za menadžment poslove i upravljanje nekretninama MIG.

Analiza koju je uradila Montenegroberza pokazala je da su kompanije koje ulaze u sastav berzanskog indeksa MNSE10, ostvarile na kraju trećeg kvartala ove godine neto dobit od 109,15 miliona EUR.

U istom periodu prošle godine, tih deset kompanija je zabilježilo gubitak od 47,97 miliona EUR.

„U odnosu na isti period prethodne godine, došlo je do rasta neto rezultata kompanija koje čine indeks MNSE10, u iznosu od oko 327,54 odsto“, precizira se u izvještaju Montenegroberze.

Iz Montenegroberze su napomenuli da su najveću apsolutnu neto dobit za devet mjeseci ove godine ostvarile EPCG u iznosu od 62,97 miliona EUR, CGES od 26,2 miliona i Hipotekarna banka od 11,45 miliona EUR.

