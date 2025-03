Francuski investitori zainteresovani za inovativne projekte

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Francuski investitori zainteresovani su za podsticanje inovacija, kao i da kroz sistem garancija pomažu razvoju preduzetništva i povezivanju sa francuskim ekonomskim ekosistemom, saopšteno je iz Privredne komore (PKCG).

Delegacija francuskih privrednika, na čelu sa izvršnim direktorom MEDEF International, Filipom Gotjeom, posjetila je danas PKCG, sa čijim predstavnicima je razgovarala o mogućnostima razvoja ekonomskih odnosa.

„Veoma nam je stalo do efikasnosti i povjerenja, što smatramo ključnim za uspješnu saradnju. Drago nam je što u vašoj zemlji već postoje temelji za stabilnu poslovnu saradnju, i rado ćemo podržati vaše kompanije u daljem razvoju i finansiranju inovativnih projekata“, kazali su oni.

Direktor Sektora za međunarodnu saradnju u PKCG, Dušan Radonjić, rekao je da je prilika za razgovore o ekonomiji sa jednim od svjetskih lidera kao što je Francuska od velike vrijednosti, zahvalivši Francuskoj na podršci evropskom putu naše države.

On je, kakko je saopšteno iz PKCG, apostrofirao odličnu saradnju PKCG i francuske Ambasade koja je rezultirala organizacijom brojnih poslovnih foruma i posjeta privrednih delegacija.

Radonjić je prezentovao ekonomiju Crne Gore, visoko oslonjenu na usluge i prije svega turizam, ali sa ambicijom da se diverzifikuje i usmjeri ka jačanju proizvodnih djelatnosti, sa fokusom na održivu poljoprivredu, energetiku iz obnovljivih izvora, ICT i druge sektore, gdje postoje dobre prilike za investicije i saradnju sa francuskim privrednicima.

„Moramo zajedno raditi da privučemo kako više francuskih turista Crnoj Gori, tako i investitora iz vaše zemlje, jer im imamo mnogo toga ponuditi. Crna Gora je vrlo privlačna investiciona destinacija, ne samo zbog geografske pozicije, NATO članstva i budućnosti u EU, već i zbog povoljne legislative za ulagače“, kazao je Radonjić.

Direktor MEDEF International, Filip Gotje je objasnio da je riječ o njihovoj prvoj poslovnoj misiji u Crnoj Gori, koja je okupila vrlo raznovrsne predstavnike privrede.

„Zainteresovani smo za sve prilike koje nudite za ulaganja. Tu su predstavnici naših građevinskih, kompanija za upravljanje otpadom, vodama, finansijama i drugih koje žele da bolje razumiju vaš investicioni ambijent. Možemo da vam pomognemo u obezbjeđivanju finansija za crnogorsko-francuske projekte, posebno u oblasti poljoprivrede. Želimo da budemo zastupljeniji u crnogorskom turizmu kao i u drugim sektorima“, rekao je Gotje.

Direktorica Sektora udruženja u Privrednoj komori, Slavica Pavlović, istakla je spremnost crnogorske poljoprivrede za saradnju, gdje postoji veliki potencijal za ulaganja i jačanje kapaciteta.

„Vjerujemo da zajedničkim naporima možemo unaprijediti ovaj sektor i stvoriti nove prilike za razvoj“, kazala je Pavlović.

Predsjednik Odbora udruženja saobraćaja Privredne komore, Igor Banović, rekao je da u ovoj oblasti postoji širok spektar prilika za investitore.

„Sektor saobraćaja nudi brojne potencijale za unapređenje infrastrukture i poboljšanje povezanosti, što može značajno doprinijeti ekonomskom razvoju“, kazao je Banović.

On je ocijenio da Luka Bar uskoro može postati vrlo atraktivna za investicije koje će doprinijeti potpunijoj valorizaciji njenih kapaciteta. Takođe je informisao francuske sagovornike o planiranim infrastrukturnim projektima poput rekonstrukcije željeznice i izgradnje auto puteva.

MEDEF International je neprofitna organizacija finansirana iz privatnih sredstava, koju je osnovao MEDEF – Francuska konfederacija poslodavaca.

MEDEF International je najreprezentativnija organizacija francuskog privatnog sektora na međunarodnom nivou i njen cilj je promocija stručnosti francuskih kompanija u inostranstvu kroz kolektivne aktivnosti. Organizacija podržava trgovinu, tehnološku saradnju i investicije, dugoročna partnerstva, posebno na tržištima u razvoju.

