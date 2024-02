Forum mladih URA-e protiv uvođenja radne nedjelje

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Iz Foruma mladih Građanskog pokreta URA saopštili su da su protiv ponovnog uvođenja radne nedjelje.

Oni su naveli da su od samog starta podržavali ideju o uvođenju neradne nedjelje i u prethodnom periodu više puta jasno i nedvosmileno to i pokazali kad se god ova ideja pomenula u javnosti.

“Uslove rada treba podizati na veći nivo, a ne već stečena prava uskraćivati” poručili su iz Foruma mladih URA-e.

Oni su naveli i da su mnoge države Evrope poput Francuske, Njemačke, Austrije, Belgije, Češka, Mađarske, Islanda, Holandije, Španije, Poljske, Velike Britanije, ali i one u kojima turizam ima značajniji udio u privredi, poput Grčke i Kipra, potpuno zabranile rad nedjeljom ili su ga strogo ograničile što ih ne sprečava da ostvaruju značajne prihode.

“Ako pogledamo i neka ranija vremena kad su radnici i radnice u našoj državi imali mnogo više slobodnih dana i kad su im prava bila na većem nivou nego što je to danas slučaj, to nije spriječavalo sistem da neometano funkcioniše”, navodi se u saopštenju.

Oni su poručili da ne treba sve uvijek gledati kroz finansijski profit, već u obzir treba uzeti položaj radnika i njihovih porodica, jer u uslovima rada se kriju mnogi psihološki faktori koji utiču na nastanak, razvoj i opstanak funkcionalne i zdrave porodice.

Iz Foruma mladih URA-e su zaključili, da iako smo imali obećanje da će smanjiti broj radnih sati, Vlada premijera Milojka Spajića nažalost ne razumije računicu, koja je dokazana, a koja govori da na ekonomski obrt mnogo više utiče zadovoljan i efikasan radnik nego broj radnih dana.

