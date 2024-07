Feribot AF MIA večeras uplovljava u barsku luku

Bar, (MINA-BUSINESS) – Obnovljena pomorska linija između Crne Gore i Italije večeras počinje sa radom, uplovljavanjem feribota AF MIA u barsku luku, saopšteno je iz Vlade.

Feribot će uploviti oko 19 sati i 30 minuta.

“Tom prilikom, na brodu kompanije Adria Ferries biće upriličen koktel, na kojem će se prisutnima obratiti predsjednik Vlade Milojko Spajić, ambasadorka Italije Andreina Marsela, kao i čelnici italijanske kompanije Albert Rosi i Mauro Maja”, saopšteno je iz Kabineta predsjednika Vlade.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS