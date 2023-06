Euro prema dolaru najjači u posljednjih pet sedmica

London, (MINA-BUSINESS) – Na svjetskim tržištima prošle sedmice je kurs eura prema dolaru snažno porastao, dostigavši najviše nivoe u više od mjesec, nakon što je Evropska centralna banka (ECB) povećala kamatne stope i najavila mogućnost daljeg zaoštravanja monetarne politike.

Dolarov indeks, koji pokazuje kretanje vrijednosti američke prema ostalih šest najvažnijih svjetskih valuta, pao je prošle sedmice 1,2 odsto, na 102,25 bodova, blizu najnižeg nivoa u mjesec, prenosi SEEbiz.

Pritom je kurs dolara prema evropskoj valuti potonuo 1,8 odsto, pa je cijena eura dostigla 1,094 USD, najviši nivo u gotovo pet sedmica.

Međutim, cijena dolara porasla je prema japanskoj valuti, 1,7 odsto, na 141,80 jena (JPY).

Jačanje eura zahvaljuje se povećanju kamata u eurozoni na najviše nivoe u 22 godine.

Naime, Evropska centralna banka (ECB) ponovo je prošle sedmice povećala ključne kamatne stope za četvrtinu postotnog boda.

Kamata za refinansiranje banaka tako će ubuduće iznositi četiri, a kamata na prekonoćne depozite banaka 3,5 odsto. Za prekonoćne kredite komercijalne banke plaćaće ubuduće kamatu od 4,25 odsto.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS